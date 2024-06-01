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Rekor boşanma! İş adamı eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rekor boşanma! İş adamı eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek
Güney Kore, Boşanma Davası, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore'de mahkeme, boşanma davasında iş adamı Chey Tae-won'un, eski eşi Roh So-young'a yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmetti. Bunun ülke tarihinde en büyük boşanma anlaşması olduğu belirtildi.

Güney Kore mahkemesi, eski Devlet Başkanı Roh Tae-wu'nun tek kızı olan Roh So-young ile ülkenin en büyük ikinci holdingi SK Group'un Başkanı Chey Tae-won arasındaki boşanma davasında kararı açıkladı.

1,45 MİLYON DOLAR NAFAKA ÖDEYECEK

Mahkeme, Chey'in 1988 yılında evlendiği ve birlikte 3 çocuk sahibi olduğu eski eşi Roh'a yaklaşık 1,45 milyon dolar nafakaya ek olarak mal paylaşımı kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Kararın, ülke tarihinin en büyük boşanma davası olduğu belirtildi.

SERVETİ 3 MİLYAR DOLARI BULUYOR

Mahkeme, Roh'un bağlantılarının SK Group'un büyümesine katkı sağladığını vurgulayarak, serveti 3 milyar doları bulan Chey'in malvarlığının yaklaşık yüzde 35'ini eski eşine devretmesi gerektiğine hükmetti.

NEDEN BOŞANIYORLAR?

Chey'in 2015'te evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasının ardından çift boşanma sürecine girmişti.

Roh, Chey'in 25 yıldan uzun süredir başkanlık yaptığı SK Group'taki hisselerinin yarısını talep etmişti.

Telekom, kimya ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan SK Group'un hisseleri, mahkeme kararının açıklanmasının ardından borsada yüzde 9 değer kazandı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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