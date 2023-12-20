Reuters: Trump seçilirse NATO ve Ukrayna'dan elini çekebilir

20 Aralık 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:21

Reuters'ın özel haberine göre, çoğu isimsiz yaklaşık 20 eski ve mevcut diplomat ve yardımcılarla yapılan görüşmelerde, Trump'ın seçimi kazandığı bir senaryoda oluşabilecek durumlar konuşuldu. Edinilen bilgilere göre Trump, birinci döneminde başaramadığı "izolasyon" politikasını ikinci dönemde gerçekleştirmeyi umuyor.

KITA ÖTESİNDEN ELİNİ ÇEKEBİLİR

Reuters'a konuşan yetkililere göre Trump, ABD hazinesinin ciddi bir kısmının NATO ve Ukrayna'ya ayrıldığına inanıyor. Baltık ülkelerinden bir diplomat, "ABD'yi NATO'dan uzaklaştırmak ya da Avrupa'dan çekilmek istediğine dair söylentiler var, elbette kulağa endişe verici geliyor ama panik içinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, geçen dönem arzuladığı politikaları yeni döneminde hayata geçireceği ve bunun için önemli konumlara kendisine "sadık" isimler geçireceği öğrenildi. Avrupalı bir diplomat şunları aktardı:

"ABD'den duyduğumuz rivâyete göre Trump'ın yaklaşımı 'Hükümeti yönetmek için henüz hazır değildik fakat bir sonraki dönem farklı olmak zorunda' şeklinde. 2017'de Oval Ofis'e ilk yerleştiği zaman ne yapacakları konusunda hiçbir fikirleri yoktu ama bu bir daha olmayacak"

TRUMP İLE BİRLİKTE ABD, KÜRESELCİLİKTEN VAZGEÇEBİLİR

Trump döneminde görev alan Ortadoğu'dan sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı Michael Mulroy'ın söylediğine göre Trump yeni dönemde, dış politikada "kendi kabuğuna çekilme" taraftarı kişilerle çalışacağını ve bu meyanda kendisine karşı çıkmayacak isimlerle çalışacağını tahmin ediliyor.

"Bence bu görevlendirmeler, öncelikle Trump'a sadakate dayanacak. Trump'ın inandığı dış politika tarzına kesin bir inanç var. Bu politika, ABD'nin kendi işlerine daha fazla odaklanıyor ve bir tür küreselci politikadan vazgeçme temeline dayanıyor."

Ayrıca Trump ikinci döneminde, Çin'le ticareti kolaylaştıran imtiyazlardan vazgeçmeye yönelik bir politika izleyeceğini ve Avrupalı ülkeleri, kendilerini savunmaları için harcama yapmaya zorlayacağı belirtildi.

İZOLASYON POLİTİKASI, ABD TARİHİNDE BİR İLK DEĞİL

ABD'nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı'nın patlamasına kadar uzanan dönemde, Birleşmiş Devletler'in (United States/US) birincil politikası, kıta dışında cereyân eden olaylara müdahil olmamak üzerineydi. Savaşın arefesinde yaşanan küresel olaylar, ABD'yi bu olaylarla ilgilenmeye itti ve savaş sonrasında da bu küreselci politikasını sürdürdü.