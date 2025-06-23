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Romanya'da yeni hükümet parlamentoda güvenoyu alarak göreve başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Romanya&#039;da yeni hükümet parlamentoda güvenoyu alarak göreve başladı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Romanya'da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki yeni hükümet, parlamentodan güvenoyu alarak göreve başladı. 301 milletvekili lehte, 9 milletvekili ise aleyhte oy kullandı. Bolojan, oylama sonrası yaptığı açıklamada, iyi yönetim ve vatandaşa saygının öncelikleri olacağını belirtti. Yeni kabinenin, Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan’ın katılımıyla yapılacak yemin töreninin ardından ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Romanya'da Ilie Bolojan'ı başbakanlığındaki yeni hükümet parlamentoda güvenoyu alarak göreve başladı.

Romanya Parlamentosu'nda 301 milletvekili yeni hükümet için lehte oy kullanırken, 9 milletvekili aleyhte karar bildirdi. Başbakan Illie Bolojan, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, yeni kabine adına teşekkür ederek, iyi yönetim ve vatandaşa saygı konularına öncelik vereceklerini belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Bolojan liderliğindeki yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla düzenlenecek yemin töreninin ardından akşam saatlerinde ilk toplantısını yapacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Romanya'da 4 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sonrası, eski Başbakan Marcel Ciolacu'nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyince yapılan açıklamada, partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Ciolacu'nun istifa etmesine karar verildiği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Dan da geçen hafta Ulusal Liberal Partisi (PNL) Genel Başkanı Bolojan'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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