Rumlardan Kıbrıslı Türk gence sinsi pusu! Kaçırıp vahşice bıçakladılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki Limasol kentinde 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, üç kişi tarafından kaçırılarak ıssız bir tarım arazisine götürüldü. Burada darbedilip defalarca bıçaklanan genç ameliyata alındı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Limasol kentinde 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, üç kişinin saldırısına uğradı. Evinden alınarak ıssız bir bölgeye götürülen genç, darbedildi ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Rum basınından Cyprus Mail'in haberine göre olay, cuma akşamı Limasol'un Ayios Antonios bölgesinde meydana geldi.

KIBRISLI TÜRK GENCE ISSIZ ARAZİDE PUSU

Rum polisi operasyon müdür yardımcısı Lefteris Kyriacou, 24 yaşındaki gencin üç kişi tarafından zorla bir tarım arazisine götürüldüğünü doğruladı.

Kyriacou, "24 yaşındaki bir kişinin cuma akşamı Ayios Antonios bölgesinde üç kişi tarafından zorla bir tarım alanına götürüldüğü, burada darbedilip bıçakla yaralandığı yönünde bilgilendirildik" dedi.

Polis yetkilisi, saldırganların genci bölgede son dönemde yaşanan köpek hırsızlığı olaylarıyla bağlantılı gördüklerini de açıkladı.

RUM POLİSİ: VAHŞİCE BIÇAKLANDI

Rum Polis Basın Sözcüsü Marina Christodoulou da saldırının boyutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Christodoulou, gencin vücudunun farklı bölgelerinde ve bacaklarında yaralar bulunduğunu belirterek, "İlk bakışta, elimizdeki bilgiler ve tanıklıklara göre vahşice gerçekleştirildiği anlaşılan bıçaklamalardan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rum polis sözcüsü, olayın bütün ayrıntılarının alınacak ifadelerin ardından netleşeceğini söyledi.

RUM BASINI SALDIRGANLARIN KİMLİĞİNİ YAZDI

Rum gazetesi Phileleftheros, Limasol'da yaşayan Kıbrıslı Türk gencin "bir grup Rum" tarafından saldırıya uğradığını yazdı.

Haberde, ağır yaralanan gencin cuma gecesi ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Rum polisi, saldırıyla ilgili "kaçırma ve ağır bedensel zarara yol açma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı.

Polis yetkilisi Kyriacou, soruşturmada yeni gelişmeler beklendiğini açıkladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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