Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Rumlardan Kıbrıslı Türk gence sinsi pusu! Kaçırıp vahşice bıçakladılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Rumlardan Kıbrıslı Türk gence sinsi pusu! Kaçırıp vahşice bıçakladılar
Başlık ResmiRumlardan Kıbrıslı Türk gence sinsi pusu! Kaçırıp vahşice bıçakladılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki Limasol kentinde 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, üç kişi tarafından kaçırılarak ıssız bir tarım arazisine götürüldü. Burada darbedilip defalarca bıçaklanan genç ameliyata alındı.

Kaydet
|

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Limasol kentinde 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, üç kişinin saldırısına uğradı. Evinden alınarak ıssız bir bölgeye götürülen genç, darbedildi ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Rum basınından Cyprus Mail'in haberine göre olay, cuma akşamı Limasol'un Ayios Antonios bölgesinde meydana geldi.

KIBRISLI TÜRK GENCE ISSIZ ARAZİDE PUSU

Rum polisi operasyon müdür yardımcısı Lefteris Kyriacou, 24 yaşındaki gencin üç kişi tarafından zorla bir tarım arazisine götürüldüğünü doğruladı.

Kyriacou, "24 yaşındaki bir kişinin cuma akşamı Ayios Antonios bölgesinde üç kişi tarafından zorla bir tarım alanına götürüldüğü, burada darbedilip bıçakla yaralandığı yönünde bilgilendirildik" dedi.

Polis yetkilisi, saldırganların genci bölgede son dönemde yaşanan köpek hırsızlığı olaylarıyla bağlantılı gördüklerini de açıkladı.

RUM POLİSİ: VAHŞİCE BIÇAKLANDI

Rum Polis Basın Sözcüsü Marina Christodoulou da saldırının boyutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Christodoulou, gencin vücudunun farklı bölgelerinde ve bacaklarında yaralar bulunduğunu belirterek, "İlk bakışta, elimizdeki bilgiler ve tanıklıklara göre vahşice gerçekleştirildiği anlaşılan bıçaklamalardan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rum polis sözcüsü, olayın bütün ayrıntılarının alınacak ifadelerin ardından netleşeceğini söyledi.

RUM BASINI SALDIRGANLARIN KİMLİĞİNİ YAZDI

Rum gazetesi Phileleftheros, Limasol'da yaşayan Kıbrıslı Türk gencin "bir grup Rum" tarafından saldırıya uğradığını yazdı.

Haberde, ağır yaralanan gencin cuma gecesi ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Rum polisi, saldırıyla ilgili "kaçırma ve ağır bedensel zarara yol açma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı.

Polis yetkilisi Kyriacou, soruşturmada yeni gelişmeler beklendiğini açıkladı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.