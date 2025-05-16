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Rus heyeti bugün için saat verdi: Biz çalışmaya hazırız

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rus heyeti bugün için saat verdi: Biz çalışmaya hazırız
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın müzakere heyetine başkanlık eden ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi. Medinskiy, bugün sabah saat 10'dan itibaren çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak Ukrayna heyetine mesaj verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Medinskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul’a geldiğini belirten Medinskiy, “Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.

"SAAT 10'DAN SONRA HAZIRIZ"

16 Mayıs sabah saat 10’dan itibaren Ukrayna tarafının görüşmeye gelmesini bekleyeceklerini kaydeden Medinskiy, “Biz çalışmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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