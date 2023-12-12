Rus istihbaratı: Batı, Zelenskiy'den memnun değil, indirmek istiyor

12 Aralık 2023 11:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:08

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rusya Dış İstihbarat Direktörü Sergey Narişkin, Batılı ülkelerin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den memnun olmadığını öne sürdü.

Narişkin, Batı'nın Zelenskiy yerine farklı bir lideri Ukrayna'nın başına geçirmek istediğini, Ukrayna liderinin artık Batı'nın çıkarlarını temsil etmediğine inandığını ifade etti.

"ZELENSKİY KULLANIŞLI OLMAYACAK"

Rus yetkili, Batı'nın, Zelenskiy'nin Rusya'yla savaşta kendi gücünü gösterme konusunda fazla ileri gittiğine inandığını kaydederek, Rusya ile barış istenmesi durumunda Zelenskiy'nin müzakerelerde "kullanışlı" olamayacağını belirtti. Narişkin ayrıca, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın gidişatından memnun olmadığını ve Rusya ile anlaşmaya yakında sıcak bakabileceğini ifade etti.

Rus istihbaratına göre Zelenskiy'nin yerine geçebilecek isimler, geçen ay Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında da gündeme geldi. Bu isimler arasında Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhny, askeri istihbarat yetkilisi Kirill Budanov ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in son dönemdeki başarısız karşı taarruzu ve ülkede artan eleştiriler, Batı'da endişeye neden olmuştu. Ukrayna basınına göre, Zelenskiy'e yönelik eleştirilerin yanı sıra yapılan anketlerde Genelkurmay Başkanı Zaluzhny'nin olası bir seçimde Zelenskiy'i yeneceği sonucu çıkıyor. Bugün, Zelenskiy'in ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da görüşmesi planlanıyor.