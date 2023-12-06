Ukrayna, Rus uçaklarını düşürdü: Zelenskiy, destek veren ülkelere teşekkür etti

6 Aralık 2023 10:16 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:17

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

Tüm dünyanın gözü Ortadoğu'da süren savaş ve diplomatik gerilime çevrilmişken, Kuzey'de Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş tüm hızıyla sürüyor. 2 ülke arasındaki savaşta 2 yıl geride kaldı ancak taraflar somut bir ilerleme kaydedemedi. Ancak yaşanan çatışmalarda ülkeler birbirlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Gece saatlerinde Ukrayna'nın, Rusya'ya ait "Şahed" tipi 41 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği, dün de bir Su-24M uçağını düşürdüğü bildirildi.

RUS UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rus ordusunun, Ukrayna topraklarına Kırım'dan ve Rusya'nın Kursk bölgesinden İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın saldırıda 48 İHA kullandığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna hava savunmasının yaptığı muharebe çalışmaları sonucu 41 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında bir Su-30SM uçağının koruması altında, Odessa bölgesinin güneyine füze ve bomba saldırısı düzenlemeye çalışan bir Rus Su-24M uçağının düşürüldüğünü kaydetti.

DİĞER DEVLETLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus uçağının düşürülmesinden dolayı hava savunma kuvvetlerine teşekkür ederek, "Uçak Odessa bölgesini bombalamaya gidiyordu. Özellikle Odessa bölgesinde hava savunmamızı yavaş yavaş ama fark edilir şekilde güçlendiriyoruz. Bu görevi başarmamız için yardımcı olan her ülkeye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.