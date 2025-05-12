Rusya alışveriş merkezini kundakladı mı? Polonya'dan misilleme geldi

Polonya, geçen yıl Varşova'da gerçekleşen büyük yangının arkasında Rus istihbaratının olduğunu öne sürerek flaş bir adım attı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını resmen duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldığını resmen duyurdu. Geçen yıl Varşova'da meydana gelen ve büyük yankı uyandıran kundaklama saldırısının arkasında Rus istihbaratı olduğu öne sürüldü.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, uluslararası kamuoyunu bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

VARŞOVA'DA YANAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ

12 Mayıs 2024'te Varşova'da bulunan Marywilska 44 alışveriş merkezi, büyük bir yangınla kül olmuştu. Yaklaşık 1.400 mağaza ve hizmet noktasının yer aldığı merkezde çıkan yangın, Vietnamlı satıcıların yoğun olarak bulunduğu bölgeyi büyük bir trajediye sürükledi.

Başbakan Donald Tusk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Marywilska'daki büyük yangının Rus servisleri tarafından yaptırılan bir kundaklama sonucu meydana geldiğini artık kesin olarak biliyoruz" ifadelerini kullandı.

SABOTAJ KAMPANYASI İDDİASI

Polonya Adalet Bakanı Adam Bodnar ve İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, yangının bir sabotaj kampanyasının parçası olduğunu açıkladı

Soruşturma kapsamında 121 gün süren saha incelemeleri, 55 savcı ve 100 polis memurunun katıldığı geniş çaplı bir araştırma yürütüldü. 70'den fazla tanık ve 500'den fazla mağdurun ifadesine başvuruldu.

Moskova geçmişte Avrupa genelinde gerçekleşen kundaklama ve sabotaj operasyonlarıyla ilgisi olduğu iddialarını her seferinde reddetmişti.