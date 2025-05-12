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Rusya-Almanya arasında tehlikeli gerilim: Boyun eğmeyeceğiz!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rusya-Almanya arasında tehlikeli gerilim: Boyun eğmeyeceğiz!
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fransa, Almanya, İngiltere ve Polonya'nın Ukrayna ile birlikte yaptığı 30 günlük ateşkes çağrısının ardından, Almanya'dan Rusya'ya yönelik yeni yaptırım sinyalleri geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, haftalık basın toplantısında, "Rusya ateşkesi reddederse, AB olarak ek yaptırımları devreye sokacağız." açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklamasına sert tepki gösterdi. 

Kornelius, haftalık basın toplantısında, Rusya'nın Avrupa ve Ukrayna tarafından önerilen ateşkesi reddetmesi durumunda, AB'nin yeni yaptırımlar hazırlayacağını açıklamıştı.

"ÜLTİMATOM DİLİ KABUL EDİLEMEZ"

Peskov, Almanya'nın açıklamalarının daha önce de benzer bir üslupla yapıldığını hatırlatarak, "10 Mayıs'ta da aynı şekilde tehditler savrulmuştu. Bu tehditler, ültimatom olacak bir biçimde ifade edildi" dedi. 

AVRUPA LİDERLERİNDEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, 10 Mayıs'ta Kiev'de Ukrayna tarafıyla görüşmeler yaparak 12 Mayıs'tan itibaren 30 günlük bir ateşkes önerisinde bulunmuştu. 

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderlerinin cumartesi günü dile getirdiği "Rusya'dan pazartesi gününden itibaren 30 günlük ateşkes ilan etmesi" talebini hatırlatan sözcü, "Zaman daralıyor, günün sonuna kadar 12 saatimiz kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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