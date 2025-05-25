Rusya-Ukrayna arasındaki büyük esir takası tamamlandı

Ukrayna ve Rusya 303 esiri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Rusya ile Ukrayna arasında "23-25 Mayıs" tarihleri arasında yapılmasına karar verilen bin kişiye bin kişilik takas tamamlandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 3 gün süren esir takası bugün sona erdi. İki ülke 303'er savaş esirini takas etti.

İki ülke İstanbul'da varılan mutabakat kapsamında dün de karşılıklı olarak 307 asker takas edilmişti. Bakanlık açıklamasında, “Rus askerlerinin Kiev’in kontrolündeki bölgelerden teslim alındığı, buna karşılık olarak 307 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubunun Rusya tarafından iade edildiği” bilgisi paylaşılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasında yürütülen diplomatik ve askeri görüşmelere işaret edilerek, "Rus tarafının başlattığı geniş çaplı temaslar devam edecek" denilmişti.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, muhtemel ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.