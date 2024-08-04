Rusya-Ukrayna savaşında yeni boyut! Beklenen teslimat gerçekleşti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Batı blokunun Kiev'e desteği sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini açıklarken, ABD, Danimarka ve Hollandaya teşekkürlerini iletti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim.

ZELENSKİY'DEN ÜÇ ÜLKEYE TEŞEKKÜR

F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım." ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Zelenskiy'in paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı. Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.