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Rusya-Ukrayna savaşında yeni boyut! Beklenen teslimat gerçekleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşında yeni boyut! Beklenen teslimat gerçekleşti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Batı blokunun Kiev'e desteği sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini açıklarken, ABD, Danimarka ve Hollandaya teşekkürlerini iletti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim.

Ukraine's president thanks Denmark for providing F-16 jets

ZELENSKİY'DEN ÜÇ ÜLKEYE TEŞEKKÜR 

F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım." ifadesini kullandı.

Netherlands, Denmark commit to transfer of F-16 jets to Ukraine

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Zelenskiy'in paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı. Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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