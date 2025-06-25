Rusya'da korkunç görüntü! Havalimanında 1.5 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı

Rusya'da Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Bir şahıs tarafından havaya kaldırılarak yere fırlatılan 1.5 yaşındaki çocuk, komaya girdi. Çocuk ve annesinin İran'daki saldırılarından kaçarak Rusya'ya geldiği öğrenilirken, 31 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda izleyenlerin yüreğini sızlatan anlar yaşandı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Belaruslu olduğu belirtilen bir adamın 1.5 yaşındaki bir çocuğu havaya kaldırarak sert bir şekilde yere fırlattığı görüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatası ve omurga kırıkları nedeniyle komaya girdiği öğrenildi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu öğrenilen şahıs kısa sürede gözaltına alındı.

İRAN'DAKİ SALDIRILARDAN KAÇIP RUSYA'YA GELDİLER

Olayın annenin uçaktan indikten sonra bebek arabasını almak için çocuğunu kısa süreyle yalnız bıraktığı anda gerçekleştiği bildirildi. Çocuğun ve annesinin İran'daki saldırılardan kaçarak Rusya'ya geldiği ifade edildi. Çocuğa yönelik saldırının ırkçı saikle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği bilinmezken, başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Moskova Bölgesi Çocuk Ombudsmanı Ksenia Mishonova olayı kınayarak şunları söyledi:

"Uyuşturucu bağımlısı bir canavar, varış salonundaki bir çocuğu yakaladı ve tüm gücüyle yere fırlattı. Tüm bunları izlemek inanılmaz derecede zor. Gözaltına alınan canavarın yasaların tüm şiddetiyle cezalandırılmasını umuyorum. Çocuğa acil şifalar diliyorum"