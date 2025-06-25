Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da korkunç görüntü! Havalimanında 1.5 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı

Rusya'da korkunç görüntü! Havalimanında 1.5 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rusya, Saldırı, Çocuk, İran, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya'da Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Bir şahıs tarafından havaya kaldırılarak yere fırlatılan 1.5 yaşındaki çocuk, komaya girdi. Çocuk ve annesinin İran'daki saldırılarından kaçarak Rusya'ya geldiği öğrenilirken, 31 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda izleyenlerin yüreğini sızlatan anlar yaşandı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Belaruslu olduğu belirtilen bir adamın 1.5 yaşındaki bir çocuğu havaya kaldırarak sert bir şekilde yere fırlattığı görüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatası ve omurga kırıkları nedeniyle komaya girdiği öğrenildi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu öğrenilen şahıs kısa sürede gözaltına alındı.

Rusya'da korkunç görüntü! Havalimanında 1.5 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı - 1. Resim

İRAN'DAKİ SALDIRILARDAN KAÇIP RUSYA'YA GELDİLER

Olayın annenin uçaktan indikten sonra bebek arabasını almak için çocuğunu kısa süreyle yalnız bıraktığı anda gerçekleştiği bildirildi. Çocuğun ve annesinin İran'daki saldırılardan kaçarak Rusya'ya geldiği ifade edildi. Çocuğa yönelik saldırının ırkçı saikle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği bilinmezken, başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Moskova Bölgesi Çocuk Ombudsmanı Ksenia Mishonova olayı kınayarak şunları söyledi:

"Uyuşturucu bağımlısı bir canavar, varış salonundaki bir çocuğu yakaladı ve tüm gücüyle yere fırlattı. Tüm bunları izlemek inanılmaz derecede zor. Gözaltına alınan canavarın yasaların tüm şiddetiyle cezalandırılmasını umuyorum. Çocuğa acil şifalar diliyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MEB 5. sınıf ortaokul kayıt tarihi: Ortaokul kayıtları ne zaman, şube seçimi ve kayıt nasıl yapılır?Antalyaspor'dan Emre Belözoğlu kararı! Yollar ayrıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belarus ve Rusya Türkiye'yi Avrasya Güvenlik Konferansına davet etti! - DünyaBelarus ve Rusya’dan Türkiye’ye stratejik davet!Canlı yayında dehşet anları: Takipçileri şoka girdi! Ünlü fenomen feci şekilde can verdi - DünyaÜnlü fenomen feci şekilde can verdiTrump'tan NATO Zirvesi'nde Gazze ve İran mesajı! "Büyük ilerlemeler var" - DünyaTrump'tan NATO Zirvesi'nde Gazze ve İran mesajı!Suriye’de peş peşe patlamalar: Cebla ve Baniyas sarsıldı - DünyaSuriye’de peş peşe patlamalar: Cebla ve Baniyas sarsıldıKolombiya'da toprak kayması! Ev ve araçlar göçük altında: Çok sayıda ölü ve yaralı - DünyaFelaketi yaşıyorlar! Ev ve araçlar göçük altında: Çok sayıda ölü ve yaralıTrump'tan ortalığı karıştıracak hamle! Bu kez İran'ı Bombala' şarkısıyla hedef aldı - DünyaOrtalığı karıştıracak şarkı! Böyle hedef aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...