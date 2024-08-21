Rusya'da saldırı alarmı! Uçuşlar askıya alındı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın Murmansk bölgesindeki sivil uçuşlar insansız hava aracı (İHA) tehlikesi nedeniyle durduruldu. Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın Moskova bölgesi dahil Rus topraklarına 45 İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk bölgesinde, insansız hava aracı (İHA) tehlikesi nedeniyle havalimanlarındaki sivil uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, sivil uçakların güvenliği nedeniyle Murmansk'ta havalimanlarındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Murmansk Valisi Andrey Çibis de yaptığı yazılı açıklamada, bölgede İHA tehlikesinin tespit edildiğini belirterek, "Güvenliği artırmak için gerekli tüm önlemler alınmıştır." ifadesini kullandı.

Finlandiya sınırında bulunan Murmansk, Ukrayna sınırına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu arada, Rus sosyal medya sitelerinde yer alan görüntülerde, bölgede uçan bir kamikaze İHA'nın imha edildiği görüldü.

RUS TOPRAKLARINA 45 İHA İLE SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) 11'i Moskova bölgesi olmak üzere Rusya topraklarına 45 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece Kiev rejimi, İHA'lar ile Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı düzenlemeye kalkıştı." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin toplam 45 uçak tipi İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 11'inin Moskova bölgesi, 23'ünün Bryansk bölgesi, 6'sının Belgorod bölgesi, 3'ünün Kaluga bölgesi, 2'sinin Kursk bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

RUSYA: DONETSK'TE JELANNOYE YERLEŞİM BİRİMİNİ KONTROL ALTINA ALDIK

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Jelannoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus birliklerinin Donbas’ta önemli noktaları kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, “Aktif eylemlerinin sonucunda ‘Merkez’ askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Jelannoye yerleşim birimini kurtardı.” ifadeleri kullanıldı.

Rus kuvvetlerinin 131 bölgede Ukrayna askerleri ve askeri teçhizatlarını vurduğu aktarılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Fransız yapımı 7 Hammer güdümlü bomba, Neptune-MD gemi savar füzesi, ABD yapımı 15 HIMARS füzesi ve 63 insansız hava aracını imha ettiği anlatıldı.

"UKRAYNA'NIN KURSK'A SALDIRISI, MÜZAKERE OLASILIĞINI ORTADAN KALDIRDI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırılarının, Kiev ile müzakere olasılığını ortadan kaldırdığını söyledi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Kursk’a saldırısıyla ilgili Zaharova, Kiev’in bölgede sivillere karşı işlediği "suç ve terör eylemlerini" Batılı liderlerin desteklediğini savundu.

Zaharova, ülkedeki terör saldırılarının özellikle de Kursk’taki yabancı paralı savaşçılar ve yabancı askeri teçhizatın Batı’nın Kiev’e destek verdiğini ispatladığını belirterek, "Kursk bölgesi topraklarının işgali Batı'nın kapsamlı desteğiyle gerçekleşiyor ve onun tarafından da onaylanıyor." dedi.