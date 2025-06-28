Rusya'da uçak kazası! Çok sayıda ölü var

Rusya'da Yak-52 tipi hafif uçak Kolomna yakınlarındaki bir tarlaya çakılarak alev aldı.

Rusya'nın Moskova bölgesinde meydana gelen uçak kazasında dört kişi hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Yak-52 tipi hafif uçağın Kolomna kentine bağlı Pano köyü yakınlarında bir tarlaya düştüğü ve alev aldığı belirtildi.

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Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yetkililer, uçağın Severka havaalanından koordinasyonsuz bir şekilde kalkış yaptığını ve kazanın pilotun "barrel roll" olarak bilinen akrobatik manevrayı gerçekleştirdiği sırada meydana geldiğini açıkladı.

Kazayla ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesi'nin bir ceza davası başlattığı bilgisi paylaşıldı.