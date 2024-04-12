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Rusya'dan ABD ve Fransa'ya rest çeken Nijer'e askeri yardım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan ABD ve Fransa&#039;ya rest çeken Nijer&#039;e askeri yardım

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, Nijer'in Fransa ve ABD ile askeri işbirliğini feshetmesi sonrası ülkeye askeri eğitmen ve hava savunma sistemi gönderdi. 

Rusya, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası batı ülkelerinin tepkisiyle karşılaşmıştı. ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının yanı sıra Fransa'nın son dönemdeki açıklamaları üzerine Rusya'dan dikkat çeken bir adım atıldı. 

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Nijer devlet televizyonundaki haberde, Rusya'nın gönderdiği askeri eğitmen, personel ve hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığı belirtildi.

Devlet televizyonuna konuşan bir eğitmen, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek ve orduyu eğitmek üzere Nijer'e geldiklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Nijer, Temmuz 2023'teki askeri darbeden kısa süre sonra Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetmiş ve Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi sınır dışı etmişti.

Niamey yönetimi, Nijer'de yaklaşık 1000 askeri ve İHA üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmasını mart ayında feshetmişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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