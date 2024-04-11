Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'ya yeni barış anlaşması önerisi: İşte taslakta yer alan maddeler...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 16:47 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Rusya merkezli Novaya, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa son vermek için yeni bir barış anlaşması taslağı sunduğunu yazdı. Plana göre, Rusya, Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı çıkmayacak. 2040 yılında şu an Rusya’nın kontrolünde olan tüm Ukrayna topraklarında uluslararası denetimler altında referandumlar gerçekleştirilecek.