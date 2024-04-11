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Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'ya yeni barış anlaşması önerisi: İşte taslakta yer alan maddeler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;den Rusya ve Ukrayna&#039;ya yeni barış anlaşması önerisi: İşte taslakta yer alan maddeler...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya merkezli Novaya, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa son vermek için yeni bir barış anlaşması taslağı sunduğunu yazdı. Plana göre, Rusya, Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı çıkmayacak. 2040 yılında şu an Rusya’nın kontrolünde olan tüm Ukrayna topraklarında uluslararası denetimler altında referandumlar gerçekleştirilecek.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomatik girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Rusya merkezli Novaya, Türkiye'nin yeni bir barış anlaşması taslağı sunduğunu yazdı.

Teklif hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre Rusya ve Ukrayna, 2022'de savaşın başlamasından kısa bir süre sonra yürütülen ilk müzakerelere dayanan taslak metni şu anda değerlendiriyor. Kaynağa göre barış planı muhtemelen bazı Avrupalı siyasetçilerin desteğini kazanacak ve Küresel Güney'deki ülkelere de önerilecek.

İşte anlaşma taslağındaki maddeler:

  • ABD ve Rusya'nın hiçbir koşulda nükleer silah kullanmama taahhüdü ve anlaşmadan tek taraflı çekilmeyi yasaklayan bir madde de dahil olmak üzere Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması'na (Start III) devam edilmesi.
  • Başka bir ülkenin içişlerine, o ülkenin hükümetini istikrarsızlaştıracak herhangi bir şekilde karışılmaması.
  • Savaşın mevcut cephe hattı boyunca dondurulması.
  • 2040'ta referandum yapma taahhüdü
  • Rusya tarafından ilhak edilen tüm Ukrayna topraklarında uluslararası gözetim altında yapılacak referandumlar.
  • Ukrayna'nın 2040 yılına kadar bağlantısız kalacağının garanti edilmesi.
  • Tüm savaş esirlerinin takası.
  • Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına itiraz etmemesi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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