Rusya yeni kara listesini açıkladı! 22 İngiliz vatandaşına yasak geldi

Rusya, 22 İngiliz vatandaşının "saldırgan" siyaset izlediği ve "düşmanca" eylemlerde bulundukları gerekçesiyle ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Moskova yönetimi yaptırıma tabi tutulacak İngiltere vatandaşlarının listesini yayımladı. Kara listeye alınanlar arasında özellikle Ukrayna kuvvetlerine "yazılım ve siber koruma hizmetleri" sağlayan İngiliz şirketlerinin, yani Micro Focus'un çalışanları yer aldı.

Rusya'dan İngiltere'ye yönelik yeni yaptırım kararları geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, özellikle Ukrayna kuvvetlerine "yazılım ve siber koruma hizmetleri" sağlayan İngiliz şirketlerinin yöneticileri başta olmak üzere 22 İngiliz vatandaşın ülkeye girişini yasakladı.

RUSYA'DAN 22 İNGİLİZE YAPTIRIM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında devlet kurumları temsilcilerinin de bulunduğu 22 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu. Buna karşılık olarak 22 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "saldırgan" siyaset izlediği ve "düşmanca" eylemlerde bulunduğu ifadesi yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Birleşik Krallık'ın bu düşmanca eylemlerine cevap olarak, bir dizi İngiliz hükümet yetkilisinin yanı sıra BT sektörü ve yasal hizmet piyasası katılımcılarının kara listeye alınmasına karar verildi" dedi.

KARA LİSTEDE UKRAYNA'YA YAZILIM DESTEĞİ VEREN ŞİRKETLER VAR

Kara listeye alınanlar arasında özellikle Ukrayna kuvvetlerine "Rus birliklerine ve altyapısına yönelik saldırılar için veri toplama sürecinde gerekli yazılım ve siber koruma hizmetleri" sağlayan İngiliz şirketlerinin, yani Micro Focus'un çalışanları yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı, "Neo-Nazilerin suç ortağı olan bu tür BT şirketlerinin faaliyetleri can kaybına yol açıyor ve yetkilileri Anglo-Saksonlara uymayan herhangi bir ülkeye yönlendirilebilir" dedi.

Rusya ile İngiltere, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.