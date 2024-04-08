Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanıyor! Nükleer santral vuruldu, 6 bölgeye İHA'larla saldırıldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı kızışıyor. Rusya, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırı düzenlerken, Ukrayna da saldırılara nükleer tehditle karşılık verdi. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kayıtlara geçen Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna tarafından vuruldu. Santral, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, nükleer kaza riskinin arttığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3'üncü yılında da hız kesmeden devam ederken, iki ülke arasındaki son günlerde artış gösteren karşılıklı saldırılar dünyada gerilim ve paniğe yol açtı. Ukrayna'nın nükleer santral saldırıları sonrası bölge, nükleer kaza tehdidi ile karşı karşıya...

6 BÖLGEYE İHA'LI SALDIRI!

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Odessa, Mikolayiv, Kirovograd, Hmelnitski ve Jitomir bölgelerine füzelerle ve "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırı düzenlenen bölgelerde muharebe çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdü.

Ukrayna, Odessa'da 4, Mikolayiv'de 2 ve Kirovograd'da da bir İHA'nın düşürüldüğü duyurdu.

RUSYA NÜKLEER SANTRAL ÜZERİNDEKİ İHA'YI DÜŞÜRDÜ

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santral, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) santralin üzerinde uçarken düşürüldüğünü açıkladı.

UKRAYNA'YA "NÜKLEER KAZA" UYARISI

Rusya, Ukrayna’yı Zaporijya Nükleer Santrali’ne hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'ndan (Rosatom) dün yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın santrali insansız hava araçları ile 3 kez hedef aldığı, kantin yakınındaki ilk saldırıda 3 kişinin yaralandığı, ardından kargo bölümünün ve 6 numaralı reaktörün üzerindeki kubbenin hedef alındığı belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırıların nükleer kaza riskini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

3 KİŞİ YARLANMIŞTI

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından dün yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile yapılan yoğun saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.