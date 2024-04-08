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Gazze'de katledilen gazeteciler Türkiye'de anılıyor! 24 saat aralıksız canlı yayın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de katledilen gazeteciler Türkiye&#039;de anılıyor! 24 saat aralıksız canlı yayın

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'e Türkiye'den dev protesto geldi. Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF), Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul'da 24 saat sürecek canlı yayınla bir araya gelecek.

İsrail'in Gazze'de basın mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara Türkiye'de protesto ediliyor. Anadolu Yayıncılar Federasyonu, Gazze'de katledilen 140 gazeteci için İstanbul'da 24 saat sürecek canlı yayın gerçekleştirecek.

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SULTANAHMET MEYDANI'NDA TOPLANILACAK

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda düzenleyeceği programla, 24 saat canlı yayın yapacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen AYF Genel Başkanı Sinan Burhan, İsrail'in Gazze'de gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ile uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak gazetecileri hedef aldığını belirtti.

Gazze'de katledilen gazeteciler Türkiye'de anılıyor! 24 saat aralıksız canlı yayın - 1. Resim

KATLEDİLEN 140 BASIN MENSUBU ANILACAK

Burhan, Filistin'de 140 gazetecinin öldürüldüğünü, İsrail'in yaptığı zulümlerin artık dünyada daha az duyulur hale geldiğini, gazetecilerin hedef haline getirilerek susturulduğunu kaydetti.

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GAZETECİLERİN SESİ OLUNACAK

Gazetecilerin yanında olduklarını vurgulayan Burhan, "Filistin'in sesi olmak için 13 Nisan'da 24 saat kesintisiz ortak yayın yapacağız. Bu yayınlara ulusal ve yerel gazeteciler katılacak. 24 saat aralıksız Filistinli gazetecilerin yasını tutacağız." ifadesine yer verdi.

Gazze'de katledilen gazeteciler Türkiye'de anılıyor! 24 saat aralıksız canlı yayın - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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