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AK Parti'den Gazze açıklaması: Cumhurbaşkanımız masumların en güçlü destekçisidir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den Gazze açıklaması: Cumhurbaşkanımız masumların en güçlü destekçisidir

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçektir. Cumhurbaşkanımız Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"TÜM DÜNYANIN MALUMUDUR"

Çelik "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçektir. Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim’den bugüne Gazze’ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumudur.

"FİLİSTİN HALKINDAN HER VESİLE İLE TAKDİR GÖRMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanımız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegâne liderdir. Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür.

 "CUMHURBAŞKANIMIZ HEDEF ALINIYOR"

Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir.

"GAZZELİ MASUMLARIN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİDİR"

Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur… Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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