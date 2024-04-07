Moralleri bozulan MYK’yı Cumhurbaşkanı teselli etti! Erdoğan'dan 5 önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarını teselli etti: Her şerde bir hayır vardır. Tertemiz bir dört yıl bizi bekliyor. Metanetle yola devam edeceğiz. Bundan sonra artık gündemimiz ekonomi. Birçok mağduriyet var, hepsi çözülecek.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’nin seçim sonrasında hafta içinde yapılan ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’nda, istedikleri sonucu alamamalarına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sakinliği parti kurmaylarının dikkatini çekti. Edinilen bilgilere göre, toplantının yapıldığı salona girişinde, MYK üyelerini üzgün ve moralsiz gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kurmaylarını teselli ettiği öğrenildi.

Bu nedenle konuşmasının başında Erdoğan, MYK üyelerine, “Elbette hepimiz çok üzgünüz. Hayatta kaybetmek de var. Ama biz inanan insanlarız. Bunda da bir ‘hayır vardır’ diyeceğiz. Metanetle yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde dört yıl gibi temiz bir dönem var. Bu dönemi çok iyi değerlendireceğiz. Her şerde bir hayır vardır. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz” diye seslendi.

“ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ”

Erdoğan, Türkiye’nin önündeki seçimsiz dört yıllık süreci çok iyi yöneterek, başta ekonomik alanda olmak üzere, oluşan mağduriyetleri gidereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık önümüze bakacağız, ekonomiye odaklanacağız. Birçok mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri gidermek boynumuzun borcu olacak” dedi.

Bazı MYK üyeleri ise seçimsiz dört yıllık süreç olduğuna dikkat çekerek “Dar zamanlar büyük fırsatlar çıkarır. Bu süreç de bizim için bir fırsat olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

SANDIĞA KÜSENLERİN PEŞİNE DÜŞECEKLER

Öte yandan, AK Parti seçmeni olduğu hâlde sandığa gitmeyenler konusunda detaylı bir analiz çalışması yapma kararı alındı.

Sandığa küsen AK Partili seçmenin yeniden kazanılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz etmemiz lazım. Her yönüyle bu konuya eğilelim” dediği öğrenildi.