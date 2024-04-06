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Haberler > Gündem > Erdoğan seçimin ardından talimatı verdi, AK Parti 81 ilde sokağa iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru sorulacak

Erdoğan seçimin ardından talimatı verdi, AK Parti 81 ilde sokağa iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru sorulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan seçimin ardından talimatı verdi, AK Parti 81 ilde sokağa iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru sorulacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimine ilişkin sonuçların ardından kurmaylarına talimatı verdi. Seçimin neden kaybedildiğine ilişkin araştırma yapacak olan AK Partililer, 81 ilde 40 soruluk anket yapacak. Ankette "Ne beklentiniz var?", "AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?", "Neden sandığa gitmediniz?" gibi sorular sorulacak.

AK Parti 31 Mart Yerel seçimlerinde istediği sonuca ulaşamadı. Yaklaşık yarım asır sonra sandıktan CHP birinci çıktı. CHP 35 ili kazanırken, AK Parti 24 ili kazandı. AK Parti tarihinde ilk kez böyle bir durum yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan  seçim sonuçlarının analiz edilmesi için parti kurmaylarına talimatı verdi. 81 ilde sahaya inecek olan AK Partililer vatandaşa 3 soru yöneltecek. 

3 KRİTİK SORU

Seçim sonuçlarıyla ilgili 40 soruluk anket yapacak olan AK Partililer, seçimin neden kaybedildiğini araştıracak. Hürriyet'te yer alan habere göre, vatandaşa "Ne beklentiniz var?", "AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?", "Neden sandığa gitmediniz?" gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Erdoğan'a sunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HATAYI MİLLETTE ARAMAYACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz

Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dahil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fikret türk 6 Nisan 2024 16:08

Reis yanında bir sürü maskeli hakikatte ciğeri 5 para etmeyen şahıs var şaibeli ve samimiyetsiz ve saba yakışmayan bunlar örnek mi ilk aklıma gelen özlem zengin rümeysa kadak hangi özellik var bunlarda ki mv devam ediyor dersen başörtülü diye keşke olmasalar derim, ve biz kök maaşa talim ederken bunlar para içinde yüzerler en önemlisi seni mütedeyyin olduğun için kendimizden bilenler olarak en önemlisi mütedeyyin sade müslümanlar olarak nevzuhur muhafazakar kar arasındaki makas aynı bizim kök maaşlılarla memur emekli sinin maaşı arası gibi açıldı bütçe onlara verirken sıkıntılı değil ama bize verirken sıkıntıya düşer, ama biz davamıza sadık olarak kan içer kızılcık şerbeti içtik deriz elimiz küfür tek millettir ayetinin ispatı olanlara oy vermeyiz ama bu iş nereye gider reis senden sonrası tufan

ali malat 6 Nisan 2024 15:58

kibir putları devrildi siz kendiniz düşünün neye bu putlar devrildi.allah kibirlileri asla sevmez "emrolunduğunuz şekilde dosdoğru olun" diyor yüce kitabımız.rasulallahsav bu ayet beni ihtiyarlattı diyor.akp nin vatandaşa soru soracağına kendisini sorgulasın. desinkiemrolunduğumuz şekilde dosdoğrumuyuz.geri kalanı hikaye.kendinizi üzmeyin bu size allahtan gelen bir cezadır. vede bu yıkıntı hepinizin sonudur.

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