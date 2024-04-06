Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Zerdari görüşmesinde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.
Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.
Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi