Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Zerdari görüşmesinde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.

Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Devlet Başkanından şok iddia: "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"Dışişleri'nden Ruanda’da soykırımının 30. yılında taziye mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küresel gıda fiyatları istikrarlı düşüşünün ardından yükselmeye başladı - Fiyatları en çok yükselen gıdalar açıklandı - DünyaKüresel gıda fiyatları istikrarlı düşüşünün ardından yükselmeye başladı - Fiyatları en çok yükselen gıdalar açıklandıHamas'tan müzakerelere ilişkin açıklama geldi - "Top bizde değil" - DünyaHamas'tan müzakerelere ilişkin açıklama geldi - "Top bizde değil"Dışişleri'nden Ruanda’da soykırımının 30. yılında taziye mesajı - Dünya"Türkiye her türlü insanlık suçunun karşısında"Devlet Başkanından şok iddia: "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum" - DünyaDevlet Başkanından şok iddia: "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"Kassam Tugayları, 5 İsrail askerini etkisiz hale getirdi - DünyaKassam Tugayları, 5 İsrail askerini etkisiz hale getirdiRusya'da pedofili suçluları için çocuk alanlarına erişim yasaklandı - DünyaRusya'da pedofili suçluları için çocuk alanlarına erişim yasaklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...