Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü





İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Zerdari görüşmesinde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.