Erdoğan fotoğrafı bile rahatsız etti! Iğdır'da belediye binasını basan DEM'liler hakkında suç duyurusu

31 Mart'ta Iğdır'da seçimi kazanan DEM Partili Mehmet Nuri Güneş'in talimatıyla Iğdır Belediyesini basarak Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek isteyen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, "Hiç kimsenin racon kesmesine, memurları, kamu görevlilerini ve insanları tehdit etmesine, devlet büyüklerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Yerel seçimlerin üzerinden bir hafta geçmeden DEM'lilerde "Erdoğan" rahatsızlığı giderek büyüyor. Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini bahane ederek sokakları yeniden karıştıran DEM Parti'liler bu kez Iğdır'da belediye binasını basarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek istedi.

BELEDİYE BİNASINI BASTILAR

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman’ın belediye başkanı seçilen DEM Partili Mehmet Nuri Güneş’in talimatıyla, belediye başkanlığı makamında bulunan Erdoğan’ın fotoğrafını işaret ederek, “Bu iğrenç adamın fotoğrafını buradan indirin, buna tahammülümüz yoktur” dediği ve belediye personellerini tehdit etti. Bina sorumlusu ise Iğdır Valisi Ercan Turan'ın Belediye Başkanı olduğunu ve talimatı yerine getirmeyeceğini söyledi.

IĞDIR'DA RACON KESİLMESİNE İZİN VERMEYİZ

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan olay sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Iğdır'da provokasyon faaliyetler yapılmak istendiğini, tahrik için duvarlara yazılar yazıldığını, kamu görevlilerine ilişkin hakarete varan bazı olaylar yaşandığını söyleyen Turan, terör ve suç örgütleri ile bu örgütlere üye olan kişilerle hukuk karşısında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Turan, "Iğdır ilinde hiç kimsenin racon kesmesine, memurları, kamu görevlilerini ve insanları tehdit etmesine, devlet büyüklerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Turan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. 2 Nisan Salı günü saat 08.45 ile 10.15 arasında halen belediye başkan vekili olarak uhdemde bulunan belediye binasına gelen Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Mehmet Sekman, belediyede açığa aldığım Bilgi İşlem Müdürü Tekin Severli ve iki belediye personelini yanına alarak başkanlık makamı başta olmak üzere tüm binayı dolaşmışlar. Memurlarımızı tehdit etmişler, gözdağı vermişler ve atamayı düşündükleri başkan yardımcıları için odaların düzenlenmesine karar vermişler. Böyle bir haksızlık yapmışlar, üzülerek dün gece öğrendim. Bu konuda da gereken çalışmaları başlattık ve soruşturmayı da açtık."