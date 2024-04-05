Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da dua etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından Ayasofya'da dua etti. Erdoğan, "Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız beraber olacağız. Allah'ım birliğimizi daim kılsın diliyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra Topkapı Sarayı’nda "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti. Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti.

GAZZE'Yİ UNUTMADI

Namazın ardından mikrofonu alıp dua eden Erdoğan, Gazze için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Birlik mesajı veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Leyle-i Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ne yazık ki Gazze'de artık neredeyse 700 bine ulaşıyor. Kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadrdeki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği, yardımı göndermeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Aramızdaki birlik, beraberlik çok çok önemli. Rabbimizin emri.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ DAİM KILSIN"

'Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine yani Kur'ân'a sarılın.' Ayrılığa düşmeyin. Bütün mesele bu. Bu vesileyle Rabb'im gücümüzü kuvvetimizi daim etsin. Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diliyorum. Allah'ım birliğimizi daim kılsın diliyorum."

HIRKA-İ ŞERİF'İ DE ZİYARET ETTİ

Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti. Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.