İsrail'in ardından ABD de saldırı bekliyor: Yeni gerilimin adı 'misilleme'

Suriye’de ikisi general yedi askerini kaybeden İran’ın, gelecek hafta Orta Doğu’daki İsrail ve ABD hedeflerine saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

İsrail’in, bu hafta başında İran’ın Suriye’deki konsolosluk binalarına yaptığı saldırı, bölgede gerilimi artırdı. İran’ın misilleme hazırlığında olduğunu duyurması dünyayı alarma geçirdi.

CNN International’da yer alan habere göre Washington yönetimi, İran’ın gelecek hafta Orta Doğu’daki İsrail ve ABD hedeflerine saldırı düzenlemesini bekliyor.

CNN’e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD’nin İran’ın misilleme saldırısını kaçınılmaz olarak görüyor ve bu yönde hazırlıklar yapıyor. Biden yönetimine göre bölgedeki en kötü senaryo, İran’ın İsrail’i doğrudan vurması. Çünkü bu Gazze’deki çatışmayı bölgesel bir seviyeye taşıyabilir.

Bölgedeki ABD ve İsrail askerleri yüksek alarma geçerken, ABD’li New York Times gazetesine konuşan üst düzey İranlı bir kaynak, İran’ın bütün silahlı kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğini ve caydırıcılık sağlamak için İran’ın Şam saldırısına doğrudan cevap vermesi yönünde karar alındığını söyledi. İsrailli bir savunma yetkilisi de askerî analistlerin aynı sonuca vardıklarını, İran’ın İsrail’e doğrudan saldıracağını düşündüklerini açıkladı.

CBS News ise ABD’nin, İran’ın bir dizi insansız hava aracı ve seyir füzesini kapsayan bir saldırı planladığını gösteren istihbaratlar elde edildiğini yazdı. Yayın organına konuşan ABD’li yetkililer, İran’ın beklenen tepkisinin zamanlamasını ve hedefini bilmediklerini ancak bunun önümüzdeki hafta ramazan bitmeden gerçekleşebileceğini söylediler.

HİZBULLAH: CEVAP VERİLECEK

Hizbullah savaşçıları, önceki gün Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen mitingde Filistin bayraklarıyla yürüdüler. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah törende yaptığı açıklamada, Şam’daki konsolosluklarına düzenlenen ve iki İranlı general ile beş subayın ölümüne yol açan hava saldırısına İran’ın vereceği cevabın ‘kaçınılmaz’ olduğunu söyledi.