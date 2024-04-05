İsrail, İran ile savaşa hazırlanıyor! CIA: 48 saat içinde saldırı olacak

Suriye’de İran’ı vuran İsrail, misilleme korkusuyla diken üstünde... CIA, katil İsrail yönetimine “Tahran, 48 saat içinde vuracak” notunu iletti. Paniğe kapılan Tel Aviv, orduda ev izinlerini iptal etti, yedek askerleri çağırdı. Ayrıca, hedefler tespit edilemesin diye GPS devre dışı bırakıldı.

İsrail’in, Suriye’deki İran konsolosluk binasına 1 Nisan’da yaptığı saldırı, bölgedeki gerilimi artırdı. İran Devrim Muhafızlarından ikisi general 7 kişinin öldüğü saldırı sonrası İran lideri Hamaney ‘İsrail tokat yiyecek’ açıklamasında bulunmuştu. Hamaney’in ardından da Lübnan’daki Hizbullah, İsrail’i tehdit etti. Peş peşe gelen açıklamaların ardından İsrail ordusu bütün askerlerin ev izinlerini iptal etti, ayrıca hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurdu. Gerilimin her geçen gün artması üzerine Tel Aviv bölgesindeki yerel yetkililer saldırı ihtimaline karşı sığınakları açmayı planlıyor. İsrail’in eski Askerî İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin “İran, doğrudan İsrail’e füze atarsa şaşırmam” ifadesini kullandı. Savaş hazırlıklarını hızlandıran İsrail, dün sabah GPS uygulamaları üzerindeki engellemelerini yoğunlaştırdı. Başta Google olmak üzere farklı GPS uygulamalarına yönelik engellemeler ilk defa ülkenin iç kesimlerinde de yaşanmaya başladı. Uygulamaları açanlar, lokasyonlarını Tel Aviv yerine Beyrut olarak gördü.

"İRAN 48 SAAT İÇİNDE İSRAİL'E SALDIRACAK"

Öte yandan ABD merkezli VOX News, CIA’in İsrail’e 48 saat içinde İran’ın saldıracağına dair bir bilgi verdiğini yazdı. Aynı haber Lübnan basını Al Mayadeen’de de yer aldı. Lübnan basını İran’ın insansız hava araçları ve füzelerden oluşan bir “yağmur” ile saldıracağını öne sürdü.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞIRILDI

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu. Jerusalem Post’un haberinde de İsrail ordusunun konu ile ilgili açıklaması yer almıştı. Açıklamada, yedek askerlerin silah altına alınmasının İsrail Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme amacı taşıdığına değinilmişti.