Netanyahu'dan İran'a açık tehdit! 'Kim bize zarar verirse biz de ona zarar vereceğiz'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın yıllardır doğrudan veya vekilleri aracılığıyla İsrail'e karşı faaliyet gösterdiğini belirtti ve "Kim bize zarar verirse ya da zarar vermeyi planlıyorsa, biz de ona zarar vereceğiz" dedi.

İsrail ile İran arasındaki gerilim büyüyor. Son dönemde İsrail'in, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemesi ile artan gerilim, açıklamalara da yansıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından güvenlik kabinesi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İran’ın İsrail’e yönelik tehditlerine değinen Netanyahu, İran'ın yıllardır doğrudan veya vekilleri aracılığıyla İsrail'e karşı faaliyet gösterdiğini belirtti.

Netanyahu, "Bu nedenle İsrail, İran ve vekillerine karşı savunma ve saldırı yönünde hareket ediyor" ifadesini kullandı.

"KİM BİZE ZARAR VERİRSE BİZ DE ONA ZARAR VERECEĞİZ"

Netanyahu, "Kim bize zarar verirse ya da zarar vermeyi planlıyorsa, biz de ona zarar vereceğiz" şeklinde basit bir ilkeyle hareket ettiklerini söyledi ve İran'ı açıkça tehdit etti.

Tahran yönetiminin, İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlediği saldırısına misilleme açıklamalarıyla tansiyon yükselirken, İsrail bugün geniş katılımlı güvenlik kabinesi ve ardından da "İran ile gerilim" gündemiyle savaş kabinesi yapılacağını duyurmuştu.

SALDIRISUYA MİSİLLEME AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Saldırıda, ayrıca 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısı düzenlemesinin ardından "hava savunmasını güçlendirmek" için yedek askerleri göreve çağıracağını ve bütün askerlerin ev izinlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.