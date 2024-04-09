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Haberler > Dünya > Rusya'da köprü, demiryolunun üzerine çöktü: 1 ölü, 5 yaralı

Rusya'da köprü, demiryolunun üzerine çöktü: 1 ölü, 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

Rusya'da bir köprünün demiryolunun üzerine çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Tren trafiği durduruldu. Boru hatlarının da hasar görmesi nedeniyle yaklaşık 8 bin hane gazsız kaldı.

Rusya'nın batısında demiryolu rayları üzerine köprü çöktü. Yetkililer, çökme sonucu bir kadının hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

8 BİN HANE GAZSIZ KALDI

Smolensk bölgesinin Vyazma kasabasında meydana gelen olaydan sonra tüm tren trafiğinin durdurulduğu belirtildi. Boru hatlarının da hasar görmesi nedeniyle yaklaşık 8 bin hane gazsız kaldı.

Paninski üst geçidinin çökme nedeni araştırılırken, bir haber kanalı çöküntünün köprünün eskiliğinden kaynaklandığını öne sürdü. 

KÖPRÜ ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA ARAÇ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Köprü çöktüğünde çok sayıda aracın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bölge Valisi Vasiliy Anokhin, köprünün yedi ayağından altısının çöktüğünü açıkladı. 

Yaralılardan üçü başkent Moskova'ya gönderilirken, 14 yaşındaki bir kız çocuğu da yerel bir hastanede tedavi altına alındı.

Anokhin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ölen kadının ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi. Vali, 160'tan fazla acil durum personelinin tren trafiğini mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için gece boyunca olay yerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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