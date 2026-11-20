Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Moskova'ya yönelik politikalarını sert sözlerle eleştirerek, ittifakın Rusya ile savaşmak istediğini öne sürdü. Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını savunan Zaharova, "NATO çılgınca hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'ya yönelik politikalarının savaş riskini artırdığını ileri sürerek, Batılı ülkeleri sert sözlerle eleştirdi.

Başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, NATO'nun Rusya'ya yönelik tutumunu değerlendirdi. İttifakın adımlarını eleştiren Zaharova, "NATO çılgınca hareket ediyor. Bu, NATO'da strateji kuranların savaşmayı arzuladığını gösteriyor" dedi.

Rusya'nın NATO üyesi ülkelere saldırma gibi bir niyetinin bulunmadığını savunan Zaharova, Moskova'nın komşuları başta olmak üzere tüm ülkelerle barış içinde yaşamak istediğini öne sürdü.

AVRUPA'NIN MÜZAKEREYE KATILMASINA İTİRAZ

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere Avrupalı ülkelerin katılma ihtimalini de değerlendiren Zaharova, Avrupa'nın açıklama ve eylemlerinin müzakere sürecine hazır olmadığını gösterdiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Avrupa adına müzakerelerde yer alması ihtimaline değinen Zaharova, bunun barışçıl girişimlere zarar vereceğini savundu. Kallas'ı Rusya karşıtı bir tutum sergilemekle suçlayan Zaharova, kendisinin göreve geldiğinden bu yana Moskova'ya gerçeklikten uzak talepler yönelttiğini ifade etti.

YENİ YAPTIRIMLARA KARŞILIK VERİLECEK

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararına da tepki gösteren Zaharova, Moskova'nın bu adımlara karşılık vereceğini bildirdi.

Estonya'nın, Rus istihbaratının talimatıyla bir savunma şirketine sabotaj girişiminde bulunulduğu iddiasıyla 1 Aralık'tan itibaren Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararını da eleştiren Zaharova, söz konusu uygulamayı "Demir Perde" dönemine benzetti.

Zaharova, Estonya'nın kararına karşı siyasi ve diplomatik önlemler alınacağını kaydetti.

MOLDOVA VE ABD'YE DE MESAJ

Moldova'nın Rusya'yı insansız hava araçlarıyla hava sahasını ihlal etmekle suçlamasına ilişkin de konuşan Zaharova, iddialara yönelik herhangi bir kanıtın Rus tarafına sunulmadığını söyledi.

ABD'nin nükleer kapasitesini geliştirmeye yönelik girişimlerini de yakından takip ettiklerini belirten Zaharova, Washington yönetiminin Rusya'nın da nükleer silahlara sahip olduğunu göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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