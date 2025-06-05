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Rusya durmuyor: Herson aynı gün iki kez bombalandı

Kaynak: Dış Haberler
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Rusya durmuyor: Herson aynı gün iki kez bombalandı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna’nın güneyindeki Herson kentinde bir gün içinde iki ayrı bombalı saldırı gerçekleşti. Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda bölge yönetim binası tamamen yıkıldı, çok sayıda bina hasar gördü. Yerel yetkililer, sivillerin de hedef alındığı saldırılarda iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını artırdığı bir dönemde ülkesinin güneyindeki Herson kentinde aynı gün içinde iki ayrı bombalı saldırının gerçekleştiğini açıkladı. Herson bölgesi valisi Oleksandr Prokudin, bir hükümet binasının yıkıldığını ve iki kişinin yaralandığını bildirdi.

1,5 TONLUK BOMBA KULLANILDI

Vali Prokudin, Sovyet döneminden kalma, modifiye edilmiş ve 1.500 kilograma kadar patlayıcı taşıyabilen süzülme bombalarının kullanıldığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, idari binanın üst kısmının tamamen yıkıldığı, çevredeki yüksek binaların ise ciddi hasar aldığı görüldü.

İkinci bir saldırı da aynı gün öğleden sonra gerçekleşti. Prokudin tarafından paylaşılan ek görüntülerde, aynı binanın bir kez daha vurulduğu ve daha fazla hasar aldığı bilgisi verildi.

KUZEYDEKİ SALDIRIDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ayrı bir gelişmede, Perşembe günü Ukrayna'nın kuzeyindeki Pryluky kentinde Rusya'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırısında en az beş sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. .

TRUMP İLE PUTİN ARASINDA "ÖRÜMCEK AĞI" GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı yaklaşık bir saat 15 dakikalık telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, Putin’in Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırılarına "çok güçlü bir şekilde" cevap vereceğini söylediğini aktardı. Görüşmenin, Ukrayna'nın kısa süre önce gerçekleştirdiği "Örümcek Ağı Operasyonu" sonrasında yapılması dikkat çekti.

Kaynak: Dış Haberler
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