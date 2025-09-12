Savaşın kalbine sürpriz ziyaret: Prens Harry Kiev’de ortaya çıktı

Rusya’nın saldırıları hız kesmezken, Ukrayna başkentinde hem kraliyet hem diplomasi rüzgârı esti. Prens Harry, kimsenin beklemediği bir anda Kiev’e sürpriz çıkarma yaptı.

Aynı gün Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Kiev’e gelerek Moskova’ya gözdağı verdi.

'MOSKOVA'YA BASKI ARTACAK'

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrii Sybiha, Polonyalı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede net konuştu:

"Bugün ortak güvenliğimiz, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya üyeliği ve Moskova’ya yönelik baskılar ana gündemimiz." dedi. Sikorski’nin ziyareti, NATO içinde Ukrayna’ya verilen desteğin güçleneceğinin yeni bir işareti olarak değerlendiriliyor.

PRENS HARRY NEDEN UKRAYNA'DA?

The Guardian’ın haberine göre, Prens Harry, Ukrayna hükümetinin özel davetiyle Kiev’e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kraliyet ailesinin asi prensi, yaralı Ukrayna askerlerinin rehabilitasyonuna destek vermek amacıyla Invictus Games Vakfı ile birlikte yeni projeler açıklayacak.

Harry, savaşta yaralanan binlerce Ukraynalı askere yardım eli uzatmak istiyor:

"İyileşmelerini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

PRENS HARRY, UKRAYNA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaret kapsamında Prens Harry'nin, Ukrayna Başbakanı Yuliia Svyrydenko ile de görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İngiltere’nin sivil yardım çalışmaları ve askeri rehabilitasyon desteklerinin masaya yatırılması planlanıyor.