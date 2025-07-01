Prens Harry Kraliçe’ye hakaret mi etti? Saraydan şok itiraflar! "Yolunu kaybetti"

İngiltere Kraliyet Ailesi’nde sular durulmuyor. Sızan notlarda Prens Harry’nin Kraliçe II. Elizabeth’e on dakika boyunca kaba davrandığı iddia edildi. Saray çevresi “Harry yolunu kaybetti” diyerek sert çıktı. 1952’den 2022’ye kadar Birleşik Krallık tahtında oturan Kraliçe’nin, torunuyla ilgili hayal kırıklığını yakın çevresiyle paylaştığı ortaya çıktı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrılığıyla başlayan gerilim yeni ayrıntılarla büyüyor. Kraliçe II. Elizabeth'in yakın çevresine ait notlar, Harry'nin büyükannesine karşı zaman zaman sert ve kırıcı bir tutum sergilediğini ortaya koydu.

1952’den 2022’ye kadar Birleşik Krallık tahtında kalan Kraliçe II. Elizabeth’in, Prens Harry’nin evliliğinden önce Meghan Markle’ın düğün kıyafetini merak ettiği ancak Markle’ın bu konuda Kraliçe’ye hiçbir bilgi vermediği de öne sürüldü.

"BOŞANMIŞ BİR KADINA UYGUN DEĞİL"

Meghan Markle'ın düğününde giydiği Givenchy imzalı gelinlik, kayık yaka ve üç çeyrek kol detaylarıyla dikkat çekti. Kraliçe'nin ise bu tasarımı "fazla gösterişli" bulduğu ve boşanmış bir kadına uygun olmadığını düşündüğü iddia edildi.

"HARRY ONA ON DAKİKA BOYUNCA KABA DAVRANDI"

Kraliyet biyografi yazarı Robert Jobson'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre, Kraliçe'nin kuzeni Lady Elizabeth, "O gerçekten çok üzgündü" ve "Hiç memnun olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

En çarpıcı cümle ise "Harry ona on dakika boyunca kaba davrandı" oldu. Bu sözler, Prens Harry'nin Kraliçe'ye saygısız davrandığı iddialarını gündeme taşıdı.

"HARRY YOLUNU KAYBETTİ"

Kraliçe'nin Harry'yle ilgili düşüncelerinin de sert olduğu belirtildi. Lady Elizabeth'in notlarına göre Kraliçe, "Bir zamanlar neşeli ve ayakları yere basan Harry yolunu kaybetti" demişti.