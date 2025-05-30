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Sel felaketinde 117 kişi hayatını kaybetti! Nijerya dehşeti yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen sel felaketinde 117 kişi hayatını kaybetti. Sel faciasında binlerce evin yıkıldığı ve çok sayıda kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce evin yıkılması sonucu en az 117 kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketinde 117 kişi hayatını kaybetti! Nijerya dehşeti yaşadı - 1. Resim

BİNLERCE EV YIKILDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYIP

Nijerya’yı sel vurdu. Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde felaketinde binlerce evin yıkılması sonucu en az 117 kişi hayatını kaybetti. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini, yaklaşık 3 bin evin sular altında kaldığını aktardı.

Hussaini, eyaletteki selin Çarşamba gecesi meydana geldiğini ve dün sabaha kadar etkilerinin devam ettiğini, çok sayıda insanın da hala kayıp olduğunu söyledi.

Sel felaketinde 117 kişi hayatını kaybetti! Nijerya dehşeti yaşadı - 2. Resim

1,4 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ 

Nijerya’da 2022 yılında yaşanan sel felaketinde 600'den fazla kişi ölmüş, yaklaşık 1,4 milyon kişi yerinden olmuş ve 440 bin hektar tarım arazisi hasar görmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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