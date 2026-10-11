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Sel suları ülkedeki meşhur köprüyü sürükleyip böyle götürdü! 4 kişi kayboldu

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Nepal'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel, Gorkha bölgesinde büyük yıkıma yol açtı. Budhi Gandaki Nehri'nin taşmasıyla Soti Khola Köprüsü tamamen sürüklenirken Arughat Köprüsü'nün 22 metrelik bölümü de sel sularına kapıldı. Bölgede dört kişi kayboldu.

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Nepal'de etkili olan şiddetli sel, önüne çıkan köprüleri sürükleyip götürdü. Gorkha bölgesinde taşan Budhi Gandaki Nehri'nin suları, yerleşim yerleri arasındaki ulaşımı sağlayan köprülerde büyük yıkıma yol açtı.

Sel suları ülkedeki meşhur köprüyü sürükleyip böyle götürdü! 4 kişi kayboldu
Başlık ResmiSel suları ülkedeki meşhur köprüyü sürükleyip böyle götürdü! 4 kişi kayboldu

DEV KÖPRÜYÜ SEL SULARI SÜRÜKLEYİP GÖTÜRDÜ

Nepal merkezli Onlinekhabar'ın haberine göre sel suları, Arughat bölgesindeki iki yerleşim yerini birbirine bağlayan Soti Khola Köprüsü'nü tamamen yerinden sökerek sürükledi.

Sel suları ülkedeki meşhur köprüyü sürükleyip böyle götürdü! 4 kişi kayboldu
Başlık ResmiSel suları ülkedeki meşhur köprüyü sürükleyip böyle götürdü! 4 kişi kayboldu

Köprüden geriye hiçbir bölüm kalmazken, Gorkha ile Dhading'i birbirine bağlayan Arughat Köprüsü'nün 22 metrelik betonarme bölümü de sel sularına kapıldı.

Sel suları ülkedeki meşhur köprüyü sürükleyip böyle götürdü! 4 kişi kayboldu
Başlık ResmiSel suları ülkedeki meşhur köprüyü sürükleyip böyle götürdü! 4 kişi kayboldu

DÖRT KİŞİ KAYIP, 15 HAYVAN SÜRÜKLENDİ

Gorkha'nın Chumnubri bölgesinde meydana gelen başka bir selde ise dört kişi kayboldu.

Ungilung Khola'dan gelen sel suları, nehir kıyısındaki dört ahırı ve içlerinde bulunan 15 yakı sürükleyip götürdü.

Kayıp dört kişinin, hayvanlara bakmak üzere ahırlarda kaldığı öğrenildi.

Sel ayrıca Machhikhola Köprüsü'nü de yıkarak çevredeki yerleşim alanlarında hasara yol açtı.

Yetkililer, hasarın kesin boyutunun teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceğini açıkladı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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