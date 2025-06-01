Selfie çekmeye çalışan turiste kaplan saldırdı!

Kaynak: Dış Haberler 1 Haziran 2025 12:05 - Güncelleme: 1 Haziran 2025 12:11 - Güncelleme:

Phuket’teki ünlü hayvan parkı Tiger Kingdom’da kan donduran anlar yaşandı. Hintli bir turistin selfie çekmek için kaplana yaklaşmasıyla başlayan olay, bir anda faciaya dönüştü. Zincirle bağlı kaplanın birden saldırıya geçmesiyle park çığlıklarla yankılanırken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Tayland’ın turistik Phuket kentindeki “Tiger Kingdom” adlı hayvan parkında Hintli bir turistin kaplan saldırısına uğraması, vahşi turizminin güvenliği konusunda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, parkın güvenlik önlemleri ve hayvan refahı uygulamaları eleştirilerin hedefi oldu. SELFİE ÇEKERKEN SALDIRDI Ziyaretçilere kaplanlarla yakın temas kurma fırsatı sunan parkta yaşanan olayda, bir turist selfie çekmeye çalıştığı sırada bağlı bir kaplanın saldırısına uğradı. İlgili Haber Tarihi yapıtın önünde facia! Selfie çekerken kabusu yaşadı Görüntülerde park görevlilerinin hayvana müdahale etmeye çalıştığı ancak olayın saniyeler içinde kontrolden çıktığı gözlemlendi. Turistin ciddi şekilde yaralanmadığı açıklandı. DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAŞANMIŞTI Aynı parkta 2014 yılında bir Avustralyalı turist benzer şekilde ağır yaralanmış, olayın ardından geçici kapatmalar gündeme gelmişti. HAYVAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ UYARDI Uzmanlar, Tiger Kingdom gibi tesislerde hayvanların stres altında bırakıldığını, sürekli insan etkileşiminin yırtıcıların davranışlarını öngörülemez hale getirdiğini aktardı. Kaplanların sakinleştirilmeden, pençeleri veya dişleri alınmadan gösteriye sunulduğu iddiaları ise parka yönelik şüpheleri artırıyor.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık