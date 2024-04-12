Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Şevval hilali geç görüldü, Tac Mahal’de tehirli bayram namazı

Şevval hilali geç görüldü, Tac Mahal’de tehirli bayram namazı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şevval hilali geç görüldü, Tac Mahal’de tehirli bayram namazı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zulme karşı birleşemeyen İslam âlemi, bayramı da farklı günlerde kutladı. Müslüman ülkeler ramazanın ve bayramın ilk gününde yine uzlaşamadı. Bazı ülkeler bayramı dün kutlamaya başladı. Hindistan’ın sembolü Tac Mahal’de on binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Hindistan’daki Müslümanlar, bir gün tehirli başladıkları Ramazan Bayramı namazı için Babür İmparatorluğu’nun Türk hakanı Şah Cihan’ın vefat eden eşi Ercümend Bânû Begüm için 1631’de yaptırdığı Tac Mahal anıt mezarına akın etti.

Şevval hilali geç görüldü, Tac Mahal’de tehirli bayram namazı - 1. Resim

BAYRAM NAMAZLARI DÜN KILINDI

Bu arada, bayrama bir gün geç giren ülkelerde de bayram namazları dün kılındı. Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Yemen, Filistin, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Sudan, Tunus, Cezayir ve İran Türkiye ile aynı gün bayrama girerken Ürdün, Fas, Umman ve Libya ertelemişti. 

Şevval hilali geç görüldü, Tac Mahal’de tehirli bayram namazı - 2. Resim

BAYRAMI KUTLAYAN MÜSLÜMANLARA İSLAMOFOBİK SALDIRI

Öte yandan ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia şehrindeki Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş en az 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili konuşan Philadelphia Emniyet Müdürü Kevin Bethel, polisin yaklaşık 30 el silah sesi duyduğunu söyledi. İki grup insanın birbirlerine ateş etmeye başlamasıyla insanların olay yerinden kaçtığını kaydeden Bathel, biri polis tarafından vurulan 15 yaşındaki silahlı çocuk şüpheli olmak üzere üç kişinin yaralandığını ifade etti. 15 yaşındaki şüpheli dâhil beş kişinin gözaltına alındığını söyleyen Patel, olay yerinde beş silahın ele geçirildiğini açıkladı. Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise “Bayram, Müslüman komşularımız için daima bir sevinç zamanı olmalıdır. Yaşanan saldırı nedeniyle Philadelphia Müslüman toplumunun her üyesi için üzüntü duyuyoruz” dedi. (İHA)

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Venezuela ile ticaret 3 milyar dolara çıkacak! 26 Eylül’de Karakas’ta Türk fuarı düzenleniyorSavaş enkazı üzerinde oyun! Bombalar da yağsa çocuk her yerde çocuk
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
18 milyon Alman’ı yoksulluk bekliyor! - Dünya18 milyon Alman’ı yoksulluk bekliyor!Savaş enkazı üzerinde oyun! Bombalar da yağsa çocuk her yerde çocuk - DünyaSavaş enkazı üzerinde oyun!Dünya misilleme saldırısına kilitlendi! İran Dışişleri Bakanı İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Dünyaİran Dışişleri Bakanı diplomasi trafiğini sürdürdüYine Moskova! Sinagoga yönelik terör saldırısı son anda engellendi - DünyaYine Moskova! Terör saldırısı son anda engellendiABD'den kritik Gazze uyarısı: Açlık felaket boyutlarında - DünyaABD'den kritik Gazze uyarısı: Açlık felaket boyutlarındaJapon uzmanlardan kritik uyarı: Yapay zekanın zararı faydasından büyük! - DünyaJapon uzmanlardan kritik uyarı: Yapay zekanın zararı faydasından büyük!
Sonraki Haber Yükleniyor...