Şevval hilali geç görüldü, Tac Mahal’de tehirli bayram namazı

Zulme karşı birleşemeyen İslam âlemi, bayramı da farklı günlerde kutladı. Müslüman ülkeler ramazanın ve bayramın ilk gününde yine uzlaşamadı. Bazı ülkeler bayramı dün kutlamaya başladı. Hindistan’ın sembolü Tac Mahal’de on binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Hindistan’daki Müslümanlar, bir gün tehirli başladıkları Ramazan Bayramı namazı için Babür İmparatorluğu’nun Türk hakanı Şah Cihan’ın vefat eden eşi Ercümend Bânû Begüm için 1631’de yaptırdığı Tac Mahal anıt mezarına akın etti.

BAYRAM NAMAZLARI DÜN KILINDI

Bu arada, bayrama bir gün geç giren ülkelerde de bayram namazları dün kılındı. Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Yemen, Filistin, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Sudan, Tunus, Cezayir ve İran Türkiye ile aynı gün bayrama girerken Ürdün, Fas, Umman ve Libya ertelemişti.

BAYRAMI KUTLAYAN MÜSLÜMANLARA İSLAMOFOBİK SALDIRI

Öte yandan ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia şehrindeki Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş en az 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili konuşan Philadelphia Emniyet Müdürü Kevin Bethel, polisin yaklaşık 30 el silah sesi duyduğunu söyledi. İki grup insanın birbirlerine ateş etmeye başlamasıyla insanların olay yerinden kaçtığını kaydeden Bathel, biri polis tarafından vurulan 15 yaşındaki silahlı çocuk şüpheli olmak üzere üç kişinin yaralandığını ifade etti. 15 yaşındaki şüpheli dâhil beş kişinin gözaltına alındığını söyleyen Patel, olay yerinde beş silahın ele geçirildiğini açıkladı. Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise “Bayram, Müslüman komşularımız için daima bir sevinç zamanı olmalıdır. Yaşanan saldırı nedeniyle Philadelphia Müslüman toplumunun her üyesi için üzüntü duyuyoruz” dedi. (İHA)