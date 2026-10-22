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Shamonda virüsü ilk kez insana bulaştı! Ölümle sonuçlanan vakada ortaya çıktı

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Shamonda virüsü ilk kez insana bulaştı! Ölümle sonuçlanan vakada ortaya çıktı
Başlık ResmiShamonda virüsü ilk kez insana bulaştı! Ölümle sonuçlanan vakada ortaya çıktı

Fransa’da hayvanlarda görülen Shamonda virüsü, hayatını kaybeden bir hastada tespit edildi. Virüsün insanda görüldüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçen olay sonrası sağlık yetkilileri harekete geçerken, halk için şu an herhangi bir risk bulunmadığı açıklandı.

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Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lyon'da Ekim ayı başında hayatını kaybeden bir hastada Shamonda virüsü tespit edildiği belirtildi. Hastanın normalde hayvanlar arasında görülen virüsü sivrisinek ısırığı yoluyla kaptığının düşünüldüğü aktarıldı.

HALK İÇİN RİSK VAR MI?

Hastanın ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü ve büyük ihtimalle virüsle bağlantılı olduğu düşünülen nörolojik komplikasyonlar yaşadığı ifade edildi. Bunun bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış bir hastada görülen istisnai bir durum olduğu ve şu anda halk için herhangi bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Shamonda virüsünün Afrika ve Asya'da on yıllarca dolaşmasına rağmen bugüne kadar sadece hayvanlarda tespit edildiği ve insanlara bulaşmadığı düşünülüyordu" denildi. Bu, Shamonda virüsünün bir insanda görüldüğü ilk vaka oldu.

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"DURUMU İZLİYORUZ"

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, durumun takip edildiği ve yetkililerin virüsün insana nasıl bulaştığını hala araştırdığı belirtildi. Enfeksiyonun "potansiyel halk sağlığı etkilerini" araştırmak için Fransız ve Avrupalı ortaklarla birlikte çalışıldığı aktarıldı. Virüsün Avrupa'daki ilk vakalarının Temmuz ayı sonlarında tespit edildiği, o zamandan beri İrlanda, Almanya, İtalya ve İspanya'nın yanı sıra Jersey de dahil olmak üzere birçok bölgede çiftlik hayvanlarında virüs tespit edildiği kaydedildi. Olayın Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirildiği öğrenildi.

Shamonda, öncelikle sığırları etkileyen ve enfekte sivrisinekler tarafından yayılabilen bir virüs olarak biliniyor. Koyunlarda, keçilerde, alpakalarda ve atlarda da vakalar görülebiliyor. Isırık yoluyla Shav hastalığına yakalanan sığırlarda ateş, ishal ve süt veriminde düşüş görülebiliyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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