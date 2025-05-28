Shrek o ülkede düşman ilan edildi! Animasyonlara savaş açtılar

Rusya’da milletvekilleri, Batı yapımı animasyon karakterlerine savaş açtı. Devlet Duması’nda düzenlenen toplantıda Shrek, Grinch ve Monsters Inc. gibi popüler karakterler, "çocukların zihinlerini zehirleyen unsurlar" olarak tanımlandı.

Rusya’da Shrek, Grinch ve Monsters Inc. karakterleri artık hedefte. Devlet Duması’nda düzenlenen bir toplantıda milletvekilleri, Batı yapımı animasyon filmlerin ve karakterlerin çocuklar üzerinde "yıkıcı bir etkiye" sahip olduğunu savundu. Özellikle Shrek, Rus çocuklarını olumsuz etkilemekle suçlandı.

"KUSURLULAR AMA KAHRAMAN GÖSTERİLİYORLAR"

Milletvekili Yana Lantratova, toplantıda yaptığı sunumda Shrek gibi karakterlerin hem fiziksel hem de kişilik kusurlarına rağmen kahraman olarak gösterildiğini söyledi. “Kötü görünmüyorlar ama kusurlular. Yine de çocuklar için olumlu örnek olarak sunuluyorlar” dedi.

Sunumda, Shrek, Grinch ve Monsters Inc. gibi filmlerin karakterleri, Sovyet döneminin "iyi çocuk filmleri" ile karşılaştırıldı. Slaytlarda şu ifadeye yer verildi:

"Olumsuz özelliklere sahip karakterler zamanla olumlu figürlere dönüştü. Bu da tamamen pozitif kahraman imajını yok etti."

'ÇOCUKLARIMIZ BATI'NIN HEDEFİNDE'

Adil Rusya Partisi lideri Sergei Mironov, Batı’nın çocuklar üzerinden kültürel bir savaş yürüttüğünü iddia ederek şu ifadeyi kullandı:

"Düşmanı yenmek istiyorsan çocuklarını yetiştir. Batı ülkeleri maalesef çocuklarımızın zihinlerini yıkamakla meşgul."

YASAL ENGEL TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Lantratova ayrıca, Batılı içeriklerin çocuklara ulaşmasını engellemenin zorluğuna dikkat çekerek mevcut yasa boşluklarını eleştirdi.

Milletvekilleri, toplantı sonunda “geleneksel Rus manevi değerlerinin korunması” için önerilerini parlamentonun ilgili komitesine sunacaklarını açıkladı.