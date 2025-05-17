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Şiddetli fırtına ve hortum felaketinde can pazarı: 23 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şiddetli fırtına ve hortum felaketinde can pazarı: 23 kişi öldü
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum felaketinde çok sayıda kişi öldü. Açıklanan son verilere göre fırtına ve hortumun vurduğu 3 eyalette toplam 23 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle Kentucky'de 14, Missouri'de 7, Virginia eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli fırtına ve hortum felaketinde can pazarı: 23 kişi öldü - 1. Resim

600 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI 

ABD'nin orta kesimi ile doğu kıyısı arasını fırtına, hortum ve dolu vurdu. Ağaçlar, elektrik hatları ve araçlar devrilirken, evlerin çatıları uçtu.

Cadde ve sokaklar savaş alanına döndü. Michigan'dan Tennessee eyaletine kadar en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı.

Şiddetli fırtına ve hortum felaketinde can pazarı: 23 kişi öldü - 2. Resim

3 EYALETTE 23 KİŞİ ÖLDÜ

Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde 5 binden fazla evde hasar meydana geldi. Kentucky Valisi Andy Beshar şiddetli fırtına nedeniyle eyalette en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Missouri eyaletinde ise 7, Virginia'da 2 can kaybı olmak üzere toplam 23 kişi hayatını kaybetti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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