Trump barış diplomasisi için tarih verdi! Önce Putin sonra Zelenskiy ile görüşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2025 18:10 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 18:31 - Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da başlayan ve devam eden Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine ilişkin devreye giriyor. Trump "Pazartesi önce Putin sonra ise Zelenskiy ile görüşeceğim. Daha sonra da NATO üyeleri ile görüşeceğim, umarım ateşkes olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da başlayan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine yönelik yaptığı açıklamada ateşkes için pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını söyledi. TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK? Trump Truth Social'da "Pazartesi günü saat 10:00'da Rusya Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşacağım" diye yazdı. Daha sonra Zelenskiy'i birkaç NATO lideriyle birlikte arayacağını ve haftada 5,000'den fazla askerin öldüğü “kan banyosunu” durdurmaya odaklanacağını söyledi. İlgili Haber Eski FBI Direktörü Comey sorguya çekildi! Trump'a gizli mesaj mı verdi? RUSYA İLE TİCARET DE MASADA OLACAK Trump ayrıca Rus lider Putin ile ticaret konularını da görüşeceğini söyledi. Donald Trump "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu çok şiddetli savaş, asla olmaması gereken bir savaş sona erer" sözlerini kullandı. İlgili Haber Turkiyegazetesi.com.tr duyurmuştu! Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Trump'ın 'Mega Barış Planı' masada

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru