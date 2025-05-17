Eski FBI Direktörü Comey sorguya çekildi! Trump'a gizli mesaj mı verdi?

ABD Başkanı Donald Trump’a suikast çağrısında bulunduğu iddiasıyla eski FBI Direktörü James Comey, Gizli Servis tarafından sorguya alındı. Washington DC'deki Gizli Servis merkezinde gerçekleşen sorgu, Comey'in sosyal medya hesabında paylaştığı "8647" yazılı deniz kabukları fotoğrafının ardından başlatıldı.

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump’a suikast çağrısında bulunduğu iddiasıyla Gizli Servis tarafından sorguya çekildi. Comey'in sosyal medya hesabından "8647" yazılı deniz kabukları fotoğrafı paylaşmasının ardından başlatılan soruşturma, Washington DC'deki Gizli Servis merkezinde gerçekleştirildi.

Gözaltına alınmayan Comey, yaklaşık bir saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı. Paylaştığı fotoğrafa "Sahil yürüyüşümde gördüğüm harika deniz kabuğu oluşumu" notunu düşen Comey, şiddet çağrısı yaptığı yönündeki suçlamaları reddetti.

8647 NE ANLAMA GELİYOR? TRUMP'TAN SUİKAST İDDİASI

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Comey’nin "8647" paylaşımının doğrudan bir suikast çağrısı olduğunu öne sürdü. Trump, "86" ifadesinin Amerikan argosunda "kurtulmak" ya da "öldürmek" anlamına geldiğini, "47"nin ise Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunduğunu savundu.

"Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Bu suikast anlamına gelir. Bunu yüksek sesle ve açıkça söylüyor," diyen Trump, Comey hakkında dava açılıp açılmayacağına dair kararın Başsavcı Pam Bondi'ye bağlı olduğunu belirtti.

Comey ise bu suçlamaları reddederek, "Her türlü şiddete karşıyım" ifadelerini kullandı ve söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

GİZLİ SERVİS VE İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI DEVREDE

Comey’nin paylaşımı sonrasında ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis harekete geçti. Yetkililer, söz konusu paylaşımın şiddet içerikli bir çağrı olup olmadığını araştırmak üzere soruşturma başlattı. CNN’e konuşan emniyet kaynakları, Comey'nin sorguya kendi isteğiyle katıldığını ve gözaltı işlemi uygulanmadığını belirtti.

Öte yandan, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Comey’nin açıklamalarını "tehlikeli bir çağrı" olarak nitelendirerek hapse atılması gerektiğini savundu. Gabbard, "Daha önce de suikast girişimleri gördük. Hayatı için çok endişeliyim ve bana göre James Comey bunun için sorumlu tutulmalı ve parmaklıklar ardına konulmalı," dedi.

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST TEHDİTLERİ ARTIYOR!

Trump, 2024 başkanlık kampanyası süresince birçok suikast tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Pennsylvania'da düzenlenen bir miting sırasında bir kurşunun kulağını sıyırması, suikast girişiminin boyutunu gözler önüne sermişti.

Trump yetkilileri, Comey'nin "8647" paylaşımının, Trump’ın son dönemde karşılaştığı en ciddi tehditlerden biri olduğunu vurguladı. #8647 etiketi, daha önce de Trump’ı eleştiren sosyal medya hesaplarında kullanılmış, başkanlık görevinden alınması çağrıları yapılmıştı.

YARGI SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

ABD Gizli Servisi ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın derinleştirilmesi beklenmekte. Trump yetkilileri, Comey’nin paylaşımının incelenmesi gerektiğini belirterek, soruşturmanın yargı sürecine taşınmasını talep ediyor. Başsavcı Pam Bondi’nin, önümüzdeki günlerde Comey hakkında hukuki işlem başlatıp başlatmayacağı merakla bekleniyor.