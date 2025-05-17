Turkiyegazetesi.com.tr duyurmuştu! Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Trump'ın 'Mega Barış Planı' masada

Katar'ın başkenti Doha, Hamas ve İsrail arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapıyor. Al-Mayadeen kanalına konuşan üst düzey bir Filistinli yetkili, "Hamas ile İsrail arasında Doha'da müzakereler başladı" ifadelerini kullanarak tarihi görüşmeyi teyit etti.

Katar'ın önde gelen gazetelerinden Al-Arabi El-Cedid, Hamas heyeti ile Katar arabulucusu arasında ateşkes konusunda acil bir toplantı yapılacağını duyurdu. Görüşmenin ana gündem maddesi olarak, "şartlı ateşkes" planının ele alınacağı belirtildi.

Hamas kaynaklarına göre, müzakereler iki ay sürecek kısmi bir anlaşmayı kapsıyor. Bu kez garantilerin daha ciddi olduğu ve özellikle ABD'nin anlaşmanın uygulanması yönünde net taahhütler verdiği iddia edildi.

WİTKOFF'UN ÖNERİSİ MASADA! TURKİYEGAZETESİ.COM.TR DUYURMUŞTU

Doha'da başlayan Hamas ve İsrail arasındaki müzakereler, Witkoff Planı temel alınarak tarihi bir barış anlaşmasına kapı aralıyor. Zirvede görüşülen taslağa göre, ateşkesin hemen yürürlüğe girmesi ve kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin başlatılması öngörülüyor.

Üst düzey Hamas yetkilileri, müzakerelerin Witkoff'un önerisi temelinde yürütüldüğünü, ancak daha önceki taslaklardan farklı olarak önemli değişiklikler içerdiğini belirtti.

ABD'NİN ROLÜ KRİTİK!

Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda, ABD'nin garantörlüğü altında yürütüleceği ve uygulanmasının sıkı bir şekilde denetleneceği ifade edildi. Doha’daki görüşmelerde, taraflar arasındaki iletişimin artırılması ve karşılıklı güvenin tesis edilmesi öncelikli hedefler arasında.