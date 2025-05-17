Siyonist ordusu kalıcı işgal amacıyla Gazze'ye yoğun saldırı başlattı!

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak yeni bir aşamaya taşıdı. Son 24 saat içerisinde Gazze'de 113 Filistinli sivili katleden İsrail, bölgedeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla harekete geçti.

İsrail ordusu, "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen geniş çaplı operasyon kapsamında, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlattı. Gece yarısından itibaren başlayan saldırılarda en az 13 Filistinli hayatını kaybetti. Siyonist ordu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki stratejik bölgelerin ele geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

"ZORUNLU TEHCİR"

İsrail ordusunun duyurusuna göre, "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli operasyonun ana amacı, Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek. İsrail yetkilileri, harekatın, Hamas'ın kontrolündeki insani yardım malzemelerinin önlenmesini ve Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesini sağlayacak.

DEİR EL-BELAH YOĞUN ATEŞ ALTINDA!

Filistin medyası, İsrail birliklerinin Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah bölgesine doğru ilerlediğini bildirdi. Gece yarısından bu yana devam eden topçu atışları ve hava saldırıları, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Deir el-Belah, İsrail askerlerinin Gazze'de operasyon gerçekleştirmediği nadir bölgelerden biri olarak biliniyordu.

Saldırılar sırasında en az 10 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaralı sayısının hızla arttığını ve acil yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.