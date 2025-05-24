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Şiddetli fırtınada can pazarı! 10 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şiddetli fırtınada can pazarı! 10 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen fırtına felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti. Fırtına bakımsız binaların çöktüğü ve 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap'ta etkili olan şiddetli fırtınada eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın birçok şehrinde hayat şiddetli fırtına nedeniyle durma noktasına geldi. Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap’ta etkili olan fırtınada eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyalete bağlı Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot, Mianwali şehirlerinde yaşandığı bildirildi. Eyaletin başkenti Lahor’da ise birçok bölgede ağaçlar devrilirken, çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar gördü. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını bildirdi.

Şiddetli fırtınada can pazarı! 10 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Karaçi'den Lahor’a gitmek üzere havalanan özel bir havayolu şirketine ait FL-842 sefer sayılı uçak, iniş sırasında fırtınaya yakalandı. Şiddetli türbülans nedeniyle iniş gerçekleştiremeyen uçak tekrar havalanarak, güvenli şekilde Karaçi’ye geri döndü. Yolcular, iniş sırasında yaşadıkları sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşadı.

ACİL MÜDAHALE TALİMATI VERİLDİ

Pencap Başbakanı Meryem Navaz, acil durum ilan etti. Başbakan Navaz, ayrıca fırtınadan etkilenen bölgelerle ilgili olarak yetkililere acil müdahale talimatı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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