Yasak 1 ay uzatıldı! Uçuş yapılamayacak: Pakistan ile Hindistan'dan karşılıklı adım

Hindistan'dan Pakistan'a saldırıları ile iki ülke arasında başlayan çatışmalarda tansiyon düşse de son bulmuyor. Son olarak Pakistan ve Hindistan, hava sahalarına yönelik yasakları karşılıklı bir ay daha uzattı.

Pakistan ve Hindistan, iki ülkenin uçaklarına yönelik hava sahası kısıtlamalarını haziran sonuna kadar uzattı.

Dawn gazetesinin haberine göre, taraflar, iki ülke arasındaki hava sahası kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

UÇUŞ YASAĞI 24 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Pakistan Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasını kullanan Hint uçaklarına yönelik uygulanan yasağın 24 Haziran'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Pakistan hava sahasının Hindistan'a kayıtlı ya da Hint hava yolları tarafından kiralanan uçaklar da dahil olmak üzere tüm askeri uçuşlara kapalı kalacağı belirtilen açıklamada, diğer uluslararası hava yollarının ise bu yasaktan etkilenmeyeceği aktarıldı.

Diğer yandan, Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Pakistan'a ait uçakların Hindistan hava sahasına girişini engelleyen kısıtlamanın 23 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı.