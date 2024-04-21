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Sıfırdan başlayıp 1 yılda 1 milyon dolar kazanmak mümkün mü? İşler istediği gibi gitmedi, kazandığı para şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sıfırdan başlayıp 1 yılda 1 milyon dolar kazanmak mümkün mü? İşler istediği gibi gitmedi, kazandığı para şaşırttı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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ABD'li milyoner Mike Black, sıfırdan başlayarak 1 yılda 1 milyon dolar kazanabileceğini iddia ederek bir sosyal deneye başladı. Sokakta yaşadığı anları YouTube kanalından paylaşan Black'in deneyi kısa sürdü. Parasızlıktan hasta düşen Black, deneyi sonlandırdı. Deneyin düşündüğünden zor olduğunu söyleyen Black, 10 ayda 64 bin dolar kazanabildi.

ABD'de Mike Black ismindeki bir milyoner, sıfırdan başlayıp yılda 1 milyon dolar kazanabileceğini iddia etti. Bu iddiası üzerine bir maceraya atıldı ve yaşadıklarını YouTube kanalı üzerinden yayınlamaya başladı.

Kanalından evsiz geçirdiği günleri paylaşan Black, bu sosyal deneyi "Birçok kişi pandemide her şeylerini kaybetti ve depresyonda. Bir gecede 10 milyon dolar kaybeden arkadaşım var. Onlara umut olmak istiyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Sokaklarda dilenerek ve geçici işlerde çalışarak para toplamaya çalışan Black, uzun süre aç ve susuz kaldığını da videolarında anlatıyordu.

DENEY KISA SÜRDÜ

Fakat Black'in deneyi, hastalığı nedeniyle kısa sürdü. Sokaklarda yaşamanın ve parasız kalmanın zorlukları nedeniyle hasta düşmesinin ardından YouTube kanalında evsizlik macerasını sonlandırdığını açıkladı.

Kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu projesini 2 ay erken bitiren Black, soluğu hastanede aldı. Deneyin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf eden adam, sokaklarda yaşamanın hayatının en zor deneyimi olduğunu, bazen içecek su bile bulamadığını söyledi.

NE KADAR KAZANDI?

Black, üç ayda kiralık bir ev tutmayı başarmış ve girişimci ruhuyla sosyal medyadan para kazanmaya da başlamıştı. 1 milyon dolar hedefine ulaşamasa da azmin gücünü gösterdiğine inanan milyoner, 10 ayda 64 bin dolar kazanabildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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