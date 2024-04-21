ABD'de yüzlerce kişinin katıldığı partiye silahlı saldırı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 09:58 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD'de, parkta düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı bir partiye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliler aranıyor.