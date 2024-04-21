ABD'de yüzlerce kişinin katıldığı partiye silahlı saldırı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'de, parkta düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı bir partiye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliler aranıyor.
ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde, parkta düzenlenen bir partiye silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, 200 ila 300 kişinin katıldığı tahmin edilen partide düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis, silahlı saldırganların vurduğu 8 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis, 6 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 2 şüpheliyi aradıklarını belirtti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı