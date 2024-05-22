Silahla vurup yol kenarına attılar! Polis 10 ceset birden buldu

Kan donduran haber Meksika'dan geldi. Guerrero eyaletinde silahla vurulduktan sonra yol kenarına atılan 10 kişinin cesedi bulundu. Yetkililer olayı organize suç örgütlerinin hesaplaşmasına bağladı.

Guerrero Kamu Güvenliği Sekterliğinden yapılan açıklamada, Acapulco kentindeki Emliano Zapata Mahallesi'nde çok sayıda ceset bulunduğu bildirildi.

SİLAHLA ÖLDÜRÜP YOLA ATTILAR

Açıklamada, olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtildi. Bu kişilerin silahla öldürüldükten sonra cadde kenarlarına atıldığı ifade edildi. Güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ GEÇİŞ NOKTASI

Pasifik'e kıyısı olan Acapulco kenti, uyuşturucu kaçakçılığı açısından geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

GEÇEN SENE 1.890 KİŞİ ÖLDÜ

Güvenlik verilerine göre Guerrero'da, 2023'te şiddet olaylarından 1.890 kişi hayatını kaybetti.