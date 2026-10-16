Sivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var
Kuzey Afrika ülkesi Çad'daki 4 vilayette, 2 bin 929 şüpheli dang humması vakasından 213'ünün doğrulandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Çad Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde, Çad Halk Sağlığı ve Hastalıkları Önleme Devlet Sekreteri Mbaidedji Dekandji'nin katıldığı toplantıda ülkedeki dang hummasına ilişkin yaptığı açıklamalar yayımlandı. Dekandji, başkent Encemine dahil ülkenin 4 vilayetinde dang humması salgını görüldüğünü açıkladı.
YAKLAŞIK 3 BİN ŞÜPHELİ VAKADAN 213'Ü DOĞRULANDI
8 Ekim itibarıyla 4 vilayette 2 bin 929 şüpheli vakanın tespit edildiğini, bunlardan 213'ünün PCR testiyle doğrulandığını belirten Dekandji, 7 kişinin öldüğünü bildirdi.
Dekandji, doğrulanan vakaların yüzde 81'ine denk gelen 173'ünün Encemine'de görüldüğünü ve kentteki 5 sağlık bölgesinin salgından etkilendiğini kaydetti.
Salgının temmuzda ülkenin doğusundaki Vadi Fira bölgesinde bulunan Kounoungou Mülteci Kampı'nda başladığını belirten Dekandji, salgınla mücadele kapsamında 7 temel alandan oluşan bir eylem planı uygulandığını anlattı.
Dekandji, planın koordinasyon, hastalık takibi, tanı, tedavi, iletişim, hastalık taşıyıcılarıyla mücadele ve lojistik alanlarını kapsadığını ifade etti.
Uzmanlar, hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiğini belirtiyor.