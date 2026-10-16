Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Sivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var
Başlık ResmiSivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kuzey Afrika ülkesi Çad'daki 4 vilayette, 2 bin 929 şüpheli dang humması vakasından 213'ünün doğrulandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaydet
|

Çad Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde, Çad Halk Sağlığı ve Hastalıkları Önleme Devlet Sekreteri Mbaidedji Dekandji'nin katıldığı toplantıda ülkedeki dang hummasına ilişkin yaptığı açıklamalar yayımlandı. Dekandji, başkent Encemine dahil ülkenin 4 vilayetinde dang humması salgını görüldüğünü açıkladı.

Sivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var
Başlık ResmiSivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var

YAKLAŞIK 3 BİN ŞÜPHELİ VAKADAN 213'Ü DOĞRULANDI

8 Ekim itibarıyla 4 vilayette 2 bin 929 şüpheli vakanın tespit edildiğini, bunlardan 213'ünün PCR testiyle doğrulandığını belirten Dekandji, 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Dekandji, doğrulanan vakaların yüzde 81'ine denk gelen 173'ünün Encemine'de görüldüğünü ve kentteki 5 sağlık bölgesinin salgından etkilendiğini kaydetti.

Sivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var
Başlık ResmiSivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var

Salgının temmuzda ülkenin doğusundaki Vadi Fira bölgesinde bulunan Kounoungou Mülteci Kampı'nda başladığını belirten Dekandji, salgınla mücadele kapsamında 7 temel alandan oluşan bir eylem planı uygulandığını anlattı.

Sivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var
Başlık ResmiSivrisinekten bulaşıyor! Kuzey Afrika bölgesinde salgın alarmı: Can kayıpları var

Dekandji, planın koordinasyon, hastalık takibi, tanı, tedavi, iletişim, hastalık taşıyıcılarıyla mücadele ve lojistik alanlarını kapsadığını ifade etti.

Uzmanlar, hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiğini belirtiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Meksika
DÜNYA

Meksika'yı alarma geçiren ölümcül tehlike: Göllerde 'beyin yiyen amip' alarmı, yetkililer harekete geçti

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.